Black Friday 2022 va fi cea mai bine organizată ediţie în România (companie de software)

'Având în vedere experienţele din anii anteriori, retailerii au învăţat cele mai dure lecţii de business cu ocazia Black Friday. Astfel, încă din luna martie am primit solicitări de soluţii software customizate special pentru volumul mare de stocuri şi comenzi din perioada de Black Friday.'

'Aproape 30% dintre clienţi cu magazine fizice sau online au cerut soluţii de automatizare care să-i ajute să pregătească produsele pentru livrare la timp, dar şi pentru evitarea oricărei erori umane în gestionarea stocurilor şi a comenzilor. În acest sens, cu un focus, dar şi o investiţie de timp şi bani din partea retailerilor, Black Friday 2022 va fi cea mai bine organizată ediţie în România, cu comenzi procesate cu până la 40% mai repede, fără overshopping, fără livrări greşite, ci trimise la timp', a explicat Roxana Epure, Managing Partner NextUp.

Retailerii au investit între 1.000 şi 5.000 euro în softuri pentru procesarea automată a comenzilor, fiind interesaţi în special de funcţionalităţi ca actualizarea în timp real a produselor afişate în magazinul online pentru a evita riscul de over-shop (comandarea unui produs indisponibil), actualizarea permanentă a produselor din stoc şi primirea de notificări când stocul se apropie de zero, pentru a genera comenzi noi către furnizori.

Generarea automată de documente fiscale, cum ar fi factura, şi trimiterea de email-uri automate către consumatori sunt, de asemenea, soluţii căutate de retaileri pentru procesarea unui număr tot mai mare de comenzi. Astfel, prin soluţii de procesare automată, retailerii pot gestiona stocuri de până la 30.000 de articole diferite şi pot procesa până la 1.000 de comenzi pe zi, adică de 50 ori mai multe comenzi decât în lipsa unei soluţii automatizate.

'Deşi pare paradoxal în secolul digitalizării, încă mai există magazine, puţine ca număr, care procesează manual comenzile clienţilor, unde riscul pentru greşeli este garantat.

Totuşi, anul acesta, cererea pentru automatizări a depăşit cu mult aşteptările, fiind mai mare cu 35% faţă de 2021. Cu automatizările avute la dispoziţie într-un soft de tip ERP, 100 de comenzi sunt, spre exemplu, procesate şi pregătite pentru livrare în mai puţin de 2 ore, spre deosebire de o zi dacă sunt procesate manual', a adăugat Roxana Epure.

NextUp, dezvoltatorul primului ERP cu inteligenţă artificială, este unul dintre cei mai mari producători de softuri pentru antreprenori şi contabili. Adresate afacerilor locale, softurile NextUp sunt folosite cu precădere în retailul online, retailul tradiţional, producţie, distribuţie şi servicii, pentru a automatiza activităţi repetitive consumatoare de timp şi a optimiza procesele şi previziunile de business. NextUp are peste 5.000 de clienţi, cu o medie de 5 utilizatori per companie.

Black Friday 2022 va genera, în România, încasări de peste 400 milioane de euro

Încasările generate cumpărăturile realizate de către români, în ediţia din acest an a "Black Friday", vor depăşi 400 de milioane de euro, după ce, în 2021, suma a fost în jurul a 350 milioane de euro, arată estimările consultanţilor Frames.

Potrivit unei analize de specialitate, cea de-a 12 ediţie a "Black Friday" debutează, în România, sub auspiciile inflaţiei, însă "teama de scumpiri va genera, în mod paradoxal, una dintre cele mai bune perioade de shopping din ultimii ani" şi "va fi, probabil, ultimul bal înainte de criza economică spre care ne îndreptăm".



Estimările Frames relevă faptul că, după un an 2021 în care Black Friday a generat încasări de aproximativ 350 milioane de euro (la nivelul întregii luni noiembrie/online&offline), în 2022 s-ar putea depăşi borna de 400 milioane de euro.



"Teama de scumpiri este catalizatorul febrei cumpărăturilor din acest an. Va fi o adevărată vânătoare de promoţii, de preţuri mai bune la aproape toate tipurile de produse şi servicii, de la îmbrăcăminte şi încălţăminte la electronice, electrocasnice, produse de beauty, alimente şi băuturi. Focusul majorităţii clienţilor va fi pe cumpărarea unor produse de care au nevoie sau despre care se gândesc să le cumpere acum până să se scumpească, notează analiza de specialitate. Vezi continuarea aici!

