''Black Friday 2022'' va genera, în România, încasări de peste 400 milioane de euro

Potrivit unei analize de specialitate, cea de-a 12 ediţie a "Black Friday" debutează, în România, sub auspiciile inflaţiei, însă "teama de scumpiri va genera, în mod paradoxal, una dintre cele mai bune perioade de shopping din ultimii ani" şi "va fi, probabil, ultimul bal înainte de criza economică spre care ne îndreptăm".



Estimările Frames relevă faptul că, după un an 2021 în care Black Friday a generat încasări de aproximativ 350 milioane de euro (la nivelul întregii luni noiembrie/online&offline), în 2022 s-ar putea depăşi borna de 400 milioane de euro.



"Teama de scumpiri este catalizatorul febrei cumpărăturilor din acest an. Va fi o adevărată vânătoare de promoţii, de preţuri mai bune la aproape toate tipurile de produse şi servicii, de la îmbrăcăminte şi încălţăminte la electronice, electrocasnice, produse de beauty, alimente şi băuturi. Focusul majorităţii clienţilor va fi pe cumpărarea unor produse de care au nevoie sau despre care se gândesc să le cumpere acum până să se scumpească, notează analiza de specialitate.



În ceea ce priveşte valoarea medie a coşului de cumpărături, în online, aceasta va trece de nivelul de 500 de lei, faţă de 450 de lei cât a fost anul trecut.



Companiile din zona de retail (fashion, IT&C, bricolaj, beauty, food etc.), cu care compania de consultanţă Frames colaborează susţin că în preferinţele vânzărilor de "Black Friday 2022" se vor afla produsele de îmbrăcăminte şi încălţăminte, alături de cele din zona de Beauty.



"Sondajele de opinie făcute în rândul clienţilor arată că mulţi dintre ei vor încerca, de Black Friday, să cumpere la preţuri mai bune cadourile de Moş Crăciun, fie că vorbim de îmbrăcăminte, parfumuri sau produse de machiaj. Asta în condiţiile în care majoritatea se aşteaptă ca de sărbători, preţurile să crească semnificativ. Focusul pe sărbătorile de iarnă va aduce un plus de vânzări şi pentru produsele alimentare neperisabile necesare pentru masa de Crăciun, de la ingridientele pentru cozonac la băuturi şi dulciuri. O altă zonă care anunţă vânzări foarte bune este cea a produselor de încălzire a locuinţelor, afirmă analiştii.



În 2021, piaţa comerţului electronic din România a fost estimată la 6,2 miliarde de euro, în creştere cu 11% faţă de 2020, vânzările de la nivel local reprezentând jumătate din totalul realizat la nivelul Europei de Est, potrivit unui studiu Ecommerce Europe şi EuroCommerce.



Previziunile pentru 2022, pe acest segment de vânzări, arată o valoare de peste şapte miliarde de euro.



În acest context, în acest an, specialiştii susţin că numărul comenzilor realizate de pe telefonul mobil va creşte cu cel puţin 15%, după ce, în 2021, comenzile de "Black Friday" de pe telefonul mobil le-au depăşit pe cele de pe desktop (64,1%), iar procentul din valoarea totală a comenzilor a trecut de 56,2%.



În România, ziua de "Black Friday 2022" a fost stabilită pentru data de 11 noiembrie, moment în care marea majoritate a retailerilor vor lansa oferte speciale. Cu toate acestea, în prezent, există companii, precum Flanco, Orange, Altex şi Media Galaxy, care au dat deja startul reducerilor, pe care le vor oferi timp de mai multe săptămâni.

