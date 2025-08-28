Data publicării:

Benfica, FC Bruges, FC Copenhaga și Qarabag, calificate în Liga Campionilor - VIDEO

Autor: DCNews Team

Benfica, FC Bruges, FC Copenhaga și Qarabag FK s-au calificat, miercuri seara, în faza principală a Ligii Campionilor la fotbal, după meciurile din manșa secundă a play-off-ului.

Acestea s-au alăturat celorlalte trei echipe care au obținut biletele pentru Champions League marți seara, FC Pafos, Kairat Almatî și Bodo/Glimt.

Benfica a învins-o pe Fenerbahce, formație antrenată de portughezul Jose Mourinho, cu scorul de 1-0, după 0-0 la Istanbul.

Diferența fost făcută de de golul turcului Kerem Akturkoglu (35), fost jucător al lui Galatasaray, marea rivală a lui Fener.

Youtube video image

Fenerbahce a încheiat meciul de la Lisabona în inferioritate numerică, după eliminarea brazilianului Anderson Talisca (82).

FC Bruges a realizat scorul serii, 6-0 cu Glasgow Rangers, pe care o învinsese și în Scoția, cu cu 3-1. Nicola Tresoldi (5), Hans Vanaken (32), Joaquin Seys (41, 45), Aleksandar Stankovic (45+2) și Christos Tzolis (50) au marcat pentru belgieni, în condițiile în care Rangers rămăsese în zece oameni din min. 8, când englezul Maximillian Aarons a văzut cartonașul roșu.

FC Copenhaga a învins-o pe FC Basel cu 2-0, după 1-1 în prima manșă. Andreas Cornelius (46) și Youssoufa Moukoko (84), din penalty, au marcat golurile într-un meci arbitrat de românul Istvan Kovacs. În tur, scorul a fost egal, 1-1.

Qarabag s-a calificat pentru a doua oară în istoria sa în Liga Campionilor, deși a pierdut la Baku în fața lui Ferencvaros. Azerii au câștigat în tur cu 3-1.

Fradi a deschis scorul în Azerbaidjan, prin francezul Lenny Joseph (12), dar Qarabag avea avantaj la pauză, grație golurilor reușite de Leandro Andrade (25) și de Abdellah Zoubir (45), fostul jucător al Petrolului Ploiești. Ferencvaros a înscris de două ori în repriza secundă, prin Bence Varga (55 - penalty) și prin Alex Toth (82), însă nu a reușit și golul care să trimită meciul în prelungiri.

Rezultatele din manșa secundă a play-off-ului Ligii Campionilor:

Marți

(+) Kairat Almatî (Kazahstan) - Celtic Glasgow (Scoția) (în prima manșă 0-0) 0-0, după prelungiri; 3-2, la loviturile de departajare
(+) FC Pafos (Cipru) - Steaua Roșie Belgrad (Serbia) (în prima manșă 2-1) 1-1
Sturm Graz (Austria) - (+) Bodo/Glimt (Norvegia) (în prima manșă 0-5) 2-1
Miercuri
(+) FC Bruges (Belgia) - Glasgow Rangers (Scoția) (în prima manșă 3-1) 6-0
(+) Qarabag FK (Azerbaidjan) - Ferencvaros Budapesta (Ungaria) (în prima manșă 3-1) 2-3
(+) FC Copenhaga (Danemarca) - FC Basel (Elveția) (în prima manșă 1-1) 2-0
(+) Benfica Lisabona (Portugalia) - Fenerbahce Istanbul (Turcia) (în prima manșă 0-0) 1-0

Echipele precedate de semnul (+) s-au calificat în faza principală a competiției. Învinsele vor evolua în faza principală a Europa League. (Agerpres)

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
A murit compozitorul Costin Miereanu
28 aug 2025, 10:48
Cod Galben de caniculă și disconfort termic în vestul țării. ANM, zonele vizate
28 aug 2025, 10:34
Cancerul de piele. Investigații de ultimă generație la Galați
28 aug 2025, 10:01
Divorțul dintre Prințul Charles și Prințesa Diana. 29 de ani de la sfârșitul unui mariaj „de basm”
28 aug 2025, 10:04
Benfica, FC Bruges, FC Copenhaga și Qarabag, calificate în Liga Campionilor - VIDEO
28 aug 2025, 09:15
CFR Călători rămâne fără trenuri: zeci de curse anulate din cauza datoriilor
28 aug 2025, 10:19
ParintiSiPitici.ro
Copiii care sunt lăsați să facă aceste lucruri fără consecințe devin foarte răsfățați și greu de controlat. Specialiștii trag un semnal de alarmă: „Părinții NU trebuie să închidă ochii!”
28 aug 2025, 10:37
Ucraina joacă o carte mare. Milioane de ore cu tactici rusești, aur pentru AI-urile occidentale: Cererea e incredibil de mare. Sunt neprețuite pentru orice țară
28 aug 2025, 09:58
LOTO. Report de peste 4,89 milioane de euro la Loto 6/49, la extragerea de joi, 28 august, 2025
28 aug 2025, 08:58
Bătaie în Senat între președintele Camerei și un lider al opoziției - VIDEO
28 aug 2025, 09:12
BANCUL ZILEI: Dragostea de soră...
28 aug 2025, 08:37
Kim Jong-un, prezent la imensa paradă militară a Chinei. Xi Jinping l-a invitat și pe Vladimir Putin
28 aug 2025, 08:58
Atac de amploare al Rusiei în Kiev, soldat cu 8 morți și zeci de răniți
28 aug 2025, 08:39
Accident cu 5 răniți pe DN 1B. Printre victime se află și un copil
28 aug 2025, 08:23
PSD pregătește un pachet propriu de relansare economică, a anunțat Sorin Grindeanu
28 aug 2025, 08:55
Horoscop 28 august 2025. Emoții intense pentru o zodie
28 aug 2025, 07:39
Un curier străin, uimit de ce s-a întâmplat în complexul de pe strada Ajustorului unde venise să facă o livrare: Sunt fără cuvinte
28 aug 2025, 00:03
Grindeanu, despre pensiile magistraţilor: Voinţă politică există pentru această chestiune
27 aug 2025, 23:20
Președintele Argentinei, evacuat în grabă de la un eveniment electoral după ce protestatarii au aruncat cu pietre în mașină
27 aug 2025, 23:47
Zelenski confirmă întâlniri cu echipa lui Trump în SUA după discuțiile din Elveția. Noi runde de negocieri pentru pace
28 aug 2025, 02:13
Presiunea pe bugetul de stat va fi poate cea mai mare din istorie, avertizează Grindeanu
27 aug 2025, 22:51
Macron a electrizat Chișinăul. Președintele Franței a vorbit minute bune în limba română / video
27 aug 2025, 22:02
Guvern cu AUR? Grindeanu: Imposibil cât timp au discurs anti-UE
27 aug 2025, 22:21
Pe cine ar prefera Grindeanu la Primăria Capitalei. Discuție cu Nicușor Dan
27 aug 2025, 21:48
Livrator asiatic, lovit pe o trecere de pietoni în Capitală. Agresorul, reținut imediat: „Pot s-o sun pe mama?” /video
27 aug 2025, 21:56
Cine ar trebui să conducă SRI și SIE? Răspunsul lui Grindeanu
27 aug 2025, 21:23
Noi dezvăluiri despre furtul coifului de aur de la Coțofenești: Când vorbesc despre asta, încă simt un nod în stomac
27 aug 2025, 20:42
Palatul Facultății de Medicină, transformat în platou de filmare pentru povestea marelui dirijor român Sergiu Celibidache
27 aug 2025, 20:31
Administrația Trump ia măsuri pentru a restrânge durata vizelor pentru studenți și jurnaliști
27 aug 2025, 20:32
Mircea Badea, reacție în cazul livratorului nepalez agresat de un român
27 aug 2025, 20:03
Vin vremuri decisive pentru Gemeni, Fecioară, Săgetător și Pești
27 aug 2025, 19:52
Horoscop 28 august 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
27 aug 2025, 19:18
Născuți în diaspora – drumul spre consolidarea identității culturale – Ediția I
27 aug 2025, 19:17
Un român a ținut secret decesul tatălui său pentru a-i încasa pensia din ianuarie până acum
27 aug 2025, 19:08
Cele mai frecvente concepții greșite despre gastrită
27 aug 2025, 19:26
George Simion face „referendumuri”, dar trece sub tăcere adevărata știre
27 aug 2025, 18:40
Reformele inițiate de Bolojan provoacă proteste ale magistraților. Avocatul Toni Neacșu explică mărul discordiei
27 aug 2025, 19:08
Clienții Starbucks din România, surprinși de „manevra” de la POS. E legală, dar controversată
27 aug 2025, 17:59
Ucraina acuză Rusia: Retragerea din tratatul european împotriva torturii, o „recunoaștere tacită a vinovăției”
27 aug 2025, 20:24
Majoritatea francezilor vor alegeri noi dacă guvernul cade, arată sondajele
27 aug 2025, 17:59
Karol Nawrocki intră în colimator. Președintele suveranist al Poloniei, acuzat că face jocurile lui Putin
27 aug 2025, 17:37
„Cea mai modernă fabrică de pulberi pentru muniție din lume”, construită în România. Va dispărea vulnerabilitatea față de Serbia?
27 aug 2025, 17:35
Se închide Transfăgărășanul
27 aug 2025, 17:12
Rusia reacționează la propunerile europene privind garanțiile de securitate pentru Ucraina
27 aug 2025, 17:17
UPDATE: Drept la replică. Reținut pentru 24 de ore! Asta a urmat după îndemnul lui Tănasă (AUR) prin care spunea să refuzăm mâncarea livrată de „muncitori necalificați din Asia și Africa”/video
27 aug 2025, 17:03
Ilie Bolojan, discuții la Palatul Victoria cu agenția de rating Moody’s pe tema crizei bugetare
27 aug 2025, 16:51
Donald Trump: George Soros și minunatul său fiu din stânga radicală ar trebui să fie acuzați. Nu vom permite acestor nebuni să mai distrugă America
27 aug 2025, 16:29
Politicienii care se tăvălesc de grija Ucrainei, absenți. “Comunistul” Adrian Năstase, singurul prezent / Imaginea asta face cât 1000 de cuvinte
27 aug 2025, 16:39
Povestea Monicăi Beuran, la Generația globală: A plecat în Franța în 2002 și a ajuns consultant pentru Banca Mondială / video
27 aug 2025, 22:49
Nu arunci gunoiul unde trebuie? Riști să primești atenționare prin difuzoare în Sectorul 6
27 aug 2025, 16:24
SUA, operațiuni suspecte pentru secesiunea Groenlandei de Danemarca: Trei americani misterioși ar acționa pe insulă
27 aug 2025, 16:20
Tusk îl sfidează pe Nawrocki, după ce președintele suveranist al Poloniei a respins construirea de parcuri eoliene
27 aug 2025, 16:06
Cele mai noi știri
acum 3 minute
A murit compozitorul Costin Miereanu
acum 17 minute
Cod Galben de caniculă și disconfort termic în vestul țării. ANM, zonele vizate
acum 33 de minute
CFR Călători rămâne fără trenuri: zeci de curse anulate din cauza datoriilor
acum 48 de minute
Divorțul dintre Prințul Charles și Prințesa Diana. 29 de ani de la sfârșitul unui mariaj „de basm”
acum 50 de minute
Cancerul de piele. Investigații de ultimă generație la Galați
acum 53 de minute
Ucraina joacă o carte mare. Milioane de ore cu tactici rusești, aur pentru AI-urile occidentale: Cererea e incredibil de mare. Sunt neprețuite pentru orice țară
acum 1 ora 37 minute
Benfica, FC Bruges, FC Copenhaga și Qarabag, calificate în Liga Campionilor - VIDEO
acum 1 ora 40 minute
Bătaie în Senat între președintele Camerei și un lider al opoziției - VIDEO
Cele mai citite știri
pe 27 August 2025
ANAF pune tunurile pe un ”paradis” din România. Pentru venituri de 100.000/an se plătea doar un impozit de 1100 de lei. Schimbare majoră din 2026
pe 27 August 2025
UPDATE: Drept la replică. Reținut pentru 24 de ore! Asta a urmat după îndemnul lui Tănasă (AUR) prin care spunea să refuzăm mâncarea livrată de „muncitori necalificați din Asia și Africa”/video
pe 27 August 2025
Politicienii care se tăvălesc de grija Ucrainei, absenți. “Comunistul” Adrian Năstase, singurul prezent / Imaginea asta face cât 1000 de cuvinte
pe 27 August 2025
Mircea Badea, reacție în cazul livratorului nepalez agresat de un român
pe 27 August 2025
Cine sunt Gabriel Zbârcea și Gabriel Lazurca, propuși de Nicușor Dan la șefia SRI, respectiv SIE - surse/ Alte două nume vehiculate inițial
George Simion face „referendumuri”, dar trece sub tăcere adevărata știre

de Anca Murgoci

SURSA FOTO: INQUAM PHOTOS De ce s-a dus Nicușor Dan pe Valea Sâmbetei. Ce putea face la Cotroceni

de Val Vâlcu

Foto: alamy / Reuters Scenariu de coșmar înainte de întâlnirea din Alaska. Bogdan Chirieac: România, cel mai afectat stat NATO de un eșec al convorbirilor Trump - Putin

de Bogdan Chirieac

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel