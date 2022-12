BAT celebrează recunoașterea companiei în două clasamente globale de sustenabilitate.

BAT este inclusă în două clasamente globale recunoscute pe scară largă drept standarde pentru sustenabilitatea corporativă: CDP (https://www.cdp.net/en) și Dow Jones Sustainability Indeces (DJSI)

BAT a primit calificativul „A” în evaluarea CDP privind schimbările climatice, fiind una dintre cele peste 18.700 de companii participante în acest an. Acest calificativ plasează BAT în primele 2% dintre companiile evaluate de CDP. Aceste evaluări analizează abordarea, deschiderea și performanța companiilor cu privire la aspectele cheie de mediu, inclusiv raportarea transparentă, stabilirea de obiective ambițioase și obținerea unor rezultate susținute. Abordarea schimbărilor climatice este una dintre prioritățile de top ale BAT, iar compania a publicat la începutul acestui an Planul de tranziție privind reducerea emisiilor de carbon, stabilind astfel o foaie de parcurs ambițioasă pentru atingerea obiectivelor Net Zero.

BAT este, de asemenea, inclus în Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) pentru al 21-lea an consecutiv, ceea ce reflectă angajamentul BAT de lungă durată față de obiectivele de protejare a mediului, societate și guvernanță (ESG). Compania a obținut un scor de 100% în șase domenii – raportarea față de mediu, dezvoltarea capitalului uman, eco-eficiență operațională, managementul lanțului de aprovizionare, raportare socială și materialitate^. BAT este singura companie din industria sa care este inclusă în DJSI World Index. Mai puțin de 3% din toate companiile evaluate de S&P Global au fost recunoscute în 2022 în raportul DJSI World Index.

Mike Nightingale, Director de sustenabilitate în cadrul BAT, a spus:

„Ne bucurăm că eforturile noastre continue de a pune sustenabilitatea pe primul loc în tot ceea ce facem au fost recunoscute de CDP și DJSI. Această realizare este rezultatul eforturilor semnificative depuse de colegii noștri și de furnizorii BAT din întreaga lume de a genera în mod continuu îmbunătățiri în ceea ce privește sustenabilitatea fiecărui aspect al afacerii noastre, de la utilizarea energiei până la designul ambalajelor.

Suntem mândri de recunoașterile în domeniul sustenabilității obținute prin eforturile noastre de a construi un viitor mai bun (A Better Tomorrow). Continuăm să ne îndeplinim obiectivele ambițioase de reducere a impactului afacerii asupra mediului și societății, precum și de reducere a impactului asupra sănătății.”

BAT primește recunoașteri în mod constant pentru performanța sa în sustenabilitate:

În 2022, BAT a fost numit lider în domeniul lider în domeniul protejării mediului de către Financial Times pentru succesul avut în reducerea intensității emisiilor pe o perioadă susținută;

Compania a primit, de asemenea, cea mai înaltă distincție în S&P Global Sustainability Yearbook 2022;

BAT a obținut Certificarea Alliance for Water Stewardship pentru cea mai mare unitate de producție din SUA.

Cele mai recente rapoarte de sustenabilitate ale BAT pot fi citite aici:

