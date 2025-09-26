Băsescu, despre planul de război al lui Putin: O astfel de lovitură va face țara absolut nefuncțională

„Nu știm dacă și mâine Donald Trump va spune același lucru. Este posibil, dar nu știm. Dacă spune același lucru, să vedem cum s-ar putea întâmpla asta. Eu nu cred că armata rusă va putea fi scoasă din teritoriile pe care deja le-a ocupat. E o singură variantă: SUA pun la dispoziția Ucrainei rachetele cu care să lovească Moscova, Leningrad și să se asigure că, într-o astfel de situație, Vladimir Putin nu va utiliza arma nucleară. Lucrurile se complică. Dacă s-ar pune problema ca Rusia să piardă războiul în Ucraina, nu va ezita să folosească lovituri nucleare limitate”, a zis Traian Băsescu.

Fostul șef al statului crede că o eventuală înfrângere a Rusiei ar fi de neacceptat pentru Kremlin

„Dacă Putin pierde războiul, Federația Rusă se destramă. Putin, ca politician, dispare pur și simplu dacă ar fi așa. Pierderea războiului în Ucraina înseamnă dispariția lui politică. Înseamnă destrămarea Imperiului Rus și atunci... costurile sunt enorme. Nu va ezita să folosească lovituri nucleare în Ucraina, lovituri nucleare tactice. Este o bombă nucleară mai mică decât cele de la Hiroshima și Nagasaki, dar care va fi lansată în zone în care să producă maxim de pagube armatei din Ucraina și infrastructurii din Ucraina, ceea ce va face țara absolut nefuncțională, aproape nelocuibilă în zonele de acțiune a armamentului nuclear. Sunt arme nucleare tactice, lovituri nucleare de mică putere, dar cu efecte directe pe infrastructură și pe armată”, a mai spus Traian Băsescu într-o emisiune cu Silviu Mănăstire și Bogdan Chirieac la România TV.

Totuși, fostul președinte a zis că discuția a mers prea departe: „Nu se pune problema azi ca Rusia să lanseze vreo armă tactică”.

Ce ar însemna pentru România un atac nuclear tactic în Ucraina?

Explozia în sine nu ar afecta direct România. Norul radioactiv ar putea însă traversa granița în funcție de vânt și precipitații. Nordul și Estul țării ar fi cele mai expuse în scenariul unui vânt dinspre est. Efecte sociale și economice ar fi legată de panică, presiune pe rețelele de sănătate, posibil val de refugiați din Ucraina.

Kit minim de urgență pentru familii din România

Apă îmbuteliată (2 litri/persoană/zi pentru 3 zile)

Alimente neperisabile (conserve, biscuiți, batoane energizante)



Lanternă + baterii de rezervă



Radio portabil cu baterii (pentru informații oficiale)



Încărcătoare + baterie externă

Medicamente personale esențiale + trusă de prim ajutor



Haine de schimb + încălțăminte de interior



Produse de igienă minimă (șervețele, săpun, dezinfectant)



Copii după acte importante, bani cash

În caz de alertă oficială, cea mai importantă regulă este adăpostirea imediată în interior (ideal la parter sau subsol), închiderea ferestrelor și a ventilației și urmărirea instrucțiunilor transmise de autorități (DSU/IGSU).

Populația trebuie pregătită să reziste de la 72 ore până la 7 zile! Precizările lui Predoiu

