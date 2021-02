Baricadă umană în fața COVID-19 în India: A suferit mult. Acum a ajuns pe țărmul celălalt

"Există o baricadă umană în faţa virusului", în opinia epidemiologului Bhramar Mukherjee de la Universitatea din Michigan, care lucrează împreună cu o echipă de cercetători la un grafic al evoluţiei pandemiei în India. "Până la sfârşitul lui martie, ar trebui să vedem un declin foarte lent şi constant" al numărului de cazuri, a anticipat ea.



Numărul zilnic de contaminări raportat de autorităţile indiene a scăzut de la aproape 100.000 în septembrie la 10.000 în prezent, iar numărul total de infectări de la debutul pandemiei de COVID-19 acum aproape un an a ajuns la 11 milioane - cu mult sub cel înregistrat în SUA, circa 28 de milioane, deşi iniţial se credea că îl va depăşi. Numărul total de decese raportate în India ca urmare a pandemiei este de puţin sub 156.000, al patrulea cel mai ridicat pe plan global, scrie Agerpres.

"India a suferit mult şi a ajuns pe ţărmul celălalt"





"India a suferit mult şi, pentru că a trecut prin multe, acum a ajuns pe ţărmul celălalt", a spus Ramanan Laxminarayan, epidemiolog la Center for Disease Dynamics, Economics & Policy, o companie de cercetări cu sedii în Washington şi New Delhi. "Nu văd perspectiva unui al doilea val în India. Dacă se întâmplă, va fi probabil ceva modest", a apreciat Laxminarayan.



O recentă cercetare serologică guvernamentală a indicat că 21,5% din indieni au fost probabil infectaţi cu noul coronavirus, ceea ce le-a asigurat o oarecare imunitate, în timp ce testele de anticorpi realizate pe mai mult de 700.000 de persoane de o companie de diagnosticare au arătat că este posibil ca 55% dintre indieni să fi trecut deja prin infecţie.

Alţi epidemiologi avertizează





Dar nu toţi epidemiologii sunt de părere că India a scăpat de pericol, mai ales că cifrele privind infectările sunt din nou în creştere în statele Maharashtra şi Kerala, iar chiar şi cei care anticipează scăderea în continuare a cazurilor avertizează că măsurile antipandemie şi de monitorizare a noilor variante trebuie să continue, alături de vaccinarea "agresivă" a populaţiei.



Potrivit experţilor, creşterea socializării şi recenta reluare a transporturilor publice în hubul financiar Mumbai s-ar putea afla la originea revirimentului înregistrat de virus în Maharashtra, iar pentru înmulţirea cazurilor din Kerala a fost învinuită redeschiderea şcolilor. Au mai fost identificate focare şi în hubul tehnologic Bengaluru (Bangalore).



Totuşi, procentajul de cazuri care necesită spitalizare în Kerala şi Maharashtra a scăzut, a remarcat Mukherjee.



Pe de altă parte, experţii nu reuşesc să-şi explice de ce milioane de indieni sunt asimptomatici, după cum indică studiile, teoriile vehiculate mergând de la implementarea rapidă a măsurilor de lockdown până la numărul ridicat de tineri şi existenţa unei imunităţi intrinsece.



Există şi opinii că modul de trai din satele indiene, ce presupune mult stat în aer liber, ar fi putut preîntâmpina creşterea cazurilor în India rurală, unde trăiesc două treimi din cele 1,3 miliarde de locuitori ai ţării.