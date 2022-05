Studiu. Banii ar putea, până la urmă, să aducă fericirea

Conform unor studii de la universități de prestigiu, banii ar putea aduce fericirea, însă sub câteva condiții.

Banii aduc fericirea! Un studiu din 2010 al Universității Princeton, care a fost la un moment dat decizia definitivă pe acest subiect, a indicat că banii vă pot ajuta să deveniți mai fericit, dar cu limita unui venit de 75.000 de dolari. Apoi a urmat un studiu din 2021 de la Matthew Killingsworth, un student cercetător de la Wharton School of the University of Pennsylvania.

Killingsworth a strâns date pe o perioadă de șapte ani în timp real de la zeci de mii de oameni cu o gamă largă de venituri: de la cei care câștigă salariul minim până la cei care încasează mai mult de 500.000 de dolari pe an. El le-a cerut oamenilor să-și evalueze nivelul de fericire pe o scară continuă. Pașii pe care i-a făcut Killingsworth au făcut experimentul său diferit de alții înaintea lui, inclusiv studiul anterior al Princeton. El a descoperit că nivelul de fericire de zi cu zi crește atunci când câștigi mai mulți bani. Acest lucru poate fi o surpriză, dat fiind că un alt studiu realizat peste ocean a constatat că doar o cincime dintre americani cred că banii pot cumpăra fericirea, scrie CNN.

Creșterea venitului este egală cu o creștere a nivelului de fericire

Spre deosebire de cercetătorii de la Princeton, Killingsworth a descoperit că banii sunt corelați cu fericirea, indiferent de nivelul veniturilor personale.

”Fiecare dolar cumpără puțin mai multă fericire”, a menționat Killingsworth. „Așadar, dacă cineva care câștigă 20.000 de dolari pe an primește o creștere de 10%, cineva care câștigă 200.000 de dolari primește o creștere de 10%, aceste date prevăd că asta va oferi aceeași creștere a fericirii.”.

Cu alte cuvinte, obținerea de 100 de dolari în plus înseamnă mai mult pentru cineva care câștigă 20.000 de dolari, decât pentru cineva care câștigă 200.000 de dolari, deoarece este un procent mai mare din venitul acelei persoane. De asemenea, este de remarcat că există o diferență între fericirea de zi cu zi și satisfacția generală a vieții, cea din urmă înregistrează o creștere bruscă odată ce se trece pragul sărăciei.

Killingsworth avertizează totuși asupra unui aspect: să nu ne petrecem tot timpul încercând să câștigăm mai mulți bani. Oamenii care „și-au definit succesul personal în termeni financiari au avut tendința în medie să fie mai puțin fericiți”, a spus cercetătorul. ”Vrei să-i ai, dar vrei să nu-ți pese prea mult de el”.

Experinețele oferă mai multă satisfacție

Elizabeth Dunn este profesor de psihologie la Universitatea din British Columbia și director științific la Happy Money, o companie de tehnologie financiară care ajută oamenii să obțină împrumuturi personale.

Cercetările lui Dunn indică că ”experiențele adesea ne conectează cu alți oameni de care ne pasă. Deci, dacă pleci într-o excursie sau ieși pentru o cină specială, de obicei nu vei fi singur și ajută la îmbogățirea relațiilor”.

Când oamenii își analizează cheltuielile lor privind experiențele, „au tendința de a simți că acest lucru este într-adevăr mai mult despre cine sunt ei”. Cu o astfel de mentalitate, banii cheltuiți pe experiențe centrate în jurul intereselor personale ar putea spori gradul de fericire.

