Bănicioiu, după ce a spus Voiculescu: Un mincinos patologic! Incompetenţă şi indolenţă

"Am cerut demisia după Colectiv, pentru că ministrul de atunci a refuzat să trimită pacienţii în străinătate care aveau, în felul acesta, o şansă să se vindece. Acesta este motivul pentru care am cerut demisia ministrului atunci", declara, într-o intervenţie la Antena 3, Vlad Voiculescu.

Replica lui Bănicioiu

"Un mincinos patologic! A mintit atunci, minte si acum! Nu a refuzat nimeni transferul in strainatate niciodata, asa cum a mintit el presa atunci, doctorii decid cind un pacient e trasferabil asa cum a recunoscut pina la urma si el. La fel face si acum dand vina pe oricine altcineva - nu sunt spitalele MS , altcineva e de responsabil etc - stim cu totii ca medical MS coordoneaza si spitalele din subordinea administratiilor locale, mai ales in pandemie!

La fel si cu pregatirea spitalelor pe timpul pandemiei - sa nu reusesti sa faci un pat de ATI in plus in 4 luni, sa blochezi toate spitalele tarii pentru ca n ai chef tu sa folosesti spitalele modulare, sa termini tot ce inseamna tratament de cancer asta inseamna incompetenta si indolenta", a transmis Nicolae Bănicioiu într-un mesaj publicat pe Facebook.