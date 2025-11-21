€ 5.0889
Băiat pe trotinetă, accidentat pe linia de tramvai 41, circulație blocată - GALERIE FOTO
Data actualizării: 09:48 21 Noi 2025 | Data publicării: 09:40 21 Noi 2025

EXCLUSIV Băiat pe trotinetă, accidentat pe linia de tramvai 41, circulație blocată - GALERIE FOTO
Autor: Doinița Manic

Băiat pe trotinetă, accidentat pe linia de tramvai 41.3 Imagine cu trotineta aflată pe linia de tramvai 41, din Capitala. Foto: DC NEWS
 

Un băiat aflat pe trotinetă a fost accidentat pe linia de tramvai 41, în Capitală.

Un tânăr a fost accidentat pe linia de tramvai 41, în București. Potrivit cititorilor DC NEWS care ne-au trimis fotografii la adresa redacției, la fața locului a intervenit o ambulanță care l-a preluat pe băiatul ce se afla pe trotinetă.

VEZI ȘI: Doi minori aflați pe o trotinetă electrică au fost loviți de un buldoexcavator în Mediaș

Acum, în zonă circulația este blocată. În fotografii se poate vedea un șir lung de tramvaie, iar în mijlocul străzii o trontinetă electrică, dar și o mașină de poliție. Cel mai porbabil oamenii legii fac cercetări pentru a stabili cum s-a produs acest accident.

VEZI ȘI: Ar trebui interzise trotinetele electrice? Răspunsul lui Titi Aur

Deocamdată nu avem informații despre tânărul rănit, nici despre circumstanțele producerii acestui accident.

Noi reguli pentru cei care se deplasează pe trotinete electrice în Capitală

Reamintim în acest context că au fost introduse noi reguli pentru cei care se deplasează pe trotinete electrice în Capitală.

Conform proiectului de regulament al Primăriei Capitalei, trotinetele nu mai pot fi folosite pe aleile din parcuri sau în grădinile publice. Nici trotuarele nu mai sunt accesibile decât în zonele unde există piste special create pentru biciclete și trotinete. De asemenea, companiile care oferă servicii de închiriere sunt obligate să achite taxe către municipalitate.

În prezent, trotinetele electrice sunt prezente pe aproape orice stradă din București. Noile prevederi îi obligă pe utilizatori să circule doar pe pistele de biciclete, iar în zonele unde acestea lipsesc, pe drumurile unde limita de viteză pentru autovehicule este de maximum 50 km/h. Totodată, viteza trotinetelor este limitată la 25 km/h.

Fotografii cu incidentul din Capitală, acolo unde un băiat a fost accidentat pe linia de tramvai 41

Comentarii

