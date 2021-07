Azerbaijan. O explozie cauzată de un vulcan noroios a avut loc în Marea Caspică

O explozie de proporții a putu fi văzută de pe coata Azerbaijanului, în Marea Caspică, o imensă ciupercă de fum și flăcări înălțându-se spre cer. Explozia a avut loc într-o zonă de extragere a petrolului și gazelor naționale, scrie BBC.

Guvernul azer a transmis că explozia ar fi survenit din cauza unui vulcan noroios. Nici o platformă de extracție nu a fost afectată și niciun membru al echipelor de extracție nu a fost vătămat.

În imaginile care s-au răspândit în online se poate vedea o minge de foc care se ridică de la nivelul mării. Explozia s-a întâmplat duminică.

WATCH: Large explosion reported near oil platform in the Caspian Sea; officials say it may have been caused by a mud volcano pic.twitter.com/eqwNw110bF