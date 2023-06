Avionul care l-a adus pe Regele Charles în România, cel mai urmărit din lume

Avionul în care s-a aflat Regele Charles, care l-a adus în România, a fost cel mai urmărit de pe platforma Flight Radar 24, scrie ȘtirileProTv.ro. Monarhul a aterizat pe Aeroportul Băneasa, în jurul orei 15:00.

Aproximativ 2.000 de oameni au urmărit în timp real aeronava Regelui Charles, în timp ce zbura deasupra României. Regele Marii Britanii a sosit în România la bordul unui avion de lux, operat de Luxaviation, o companie privată din Marea Britanie. Aeronava are aproape 15 ani și poate transporta 13 pasageri și 3 membri ai echipajului, potrivit Simple Flying.

Avionul este împărțit în interior în trei secțiuni: o zonă cu patru locuri spațioase, o zonă de conferințe în spate, cu o masă, și alte două locuri în spatele avionului. Secțiunea din spate poate fi închisă cu o perdea acustică pentru intimitate absolută.

VEZI ȘI: Top 25 lucruri neștiute despre Regele Charles al III-lea

Regele Charles încă mai călătorește cu ursulețul său de pluș din copilărie. Doar unui om i-a permis să efectueze reparații la celebra jucărie: L-a tratat ca pe propriul său copil

Christopher Andersen, autorul cărții The King: The Life of Charles III, a declarat pentru Entertainment Tonight că Regele Charles și-a adorat atât de mult ursul de pluș încât a permis doar unei singure persoane să efectueze reparații esențiale la el - dădaca sa din copilărie, Mabel Anderson.

Autorul a adăugat că, în calitate de tânăr prinț și la vârsta adultă, Charles a tratat ursulețul "ca pe propriul său copil". Se pare că monarhul călătorea cu acel ursuleț de pluș peste tot pe unde mergea.

În noua biografie, cel mai bine vândut autor american a susținut că ajutorul lui Charles, Michael Fawcett, a fost însărcinat să aibă grijă de urs și să știe unde se află în orice moment. Dacă ursulețul a avut vreodată nevoie de niște reparații, numai Mabel Anderson, dădaca din copilărie a Regelui, a avut voie să se apropie de el. „Mispy”, așa cum a fost numită cu afecțiune de Rege, a fost chiar scoasă la pensie pentru a se dedica ursulețului.

Autorul Christopher Andersen a scris: "Ajunsese la patruzeci de ani și, de fiecare dată când acel ursuleț trebuia reparat, se raporta la el ca și cum ar fi un copil care a suferit o intervenție chirurgicală majoră".

El a adăugat: "Ursul a mers peste tot cu Charles". Vezi mai mult AICI.

Totuși, nu este clar dacă Regele Charles călătorește și acum cu ursulețul său de pluș.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News