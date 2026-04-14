Atentat sinucigaș dublu în Algeria, în timpul vizitei Papei Leon al XIV-lea / video

Un dublu atentat sinucigaş a avut loc luni în Algeria, ţară unde Papa Leon al XIV-lea se afla în vizită, potrivit unei surse occidentale cunoscătoare ale cazului şi citată de AFP, agenţie care a confirmat autenticitatea unor imagini de la locul atacului, scrie Agerpres.

Atentatul a avut loc în localitatea Blida, la aproximativ 40 de kilometri de capitala Alger.

"Fără nicio îndoială, lucru confirmat de martori, au avut loc două incidente de securitate ieri după-amiază la Blida, incidente cu caracter terorist", a declarat respectiva sursă pentru AFP.

"Doi atacatori sinucigaşi s-au detonat şi au murit", a precizat aceeaşi sursă, adăugând că numărul morţilor este deocamdată necunoscut.

Imaginile autentificate de AFP arată două cadavre mutilate în mijlocul unei străzi în oraşul algerian Blida.

Şi Uniunea Africană (UA) a semnalat iniţial un dublu atentat, dar apoi şi-a retras declaraţia, motivând că aceasta a fost "bazată pe informaţii neconfirmate din surse oficiale".

Mass-media locală şi autorităţile algeriene nu au comentat deocamdată cele întâmplate.

O sursă occidentală a menţionat chiar şi un posibil al treilea incident de securitate, în apropierea stadionului oraşului Blida, dar nici acesta confirmat oficial, cel puţin până în prezent.

Imaginile cu acele două cadavre au fost publicate la câteva ore după sosirea Papei Leon al XIV-lea într-o vizită istorică în Algeria, unde a început primul său turneu african. El a îndemnat autorităţile de la Alger "să nu se teamă" de participarea populară la viaţa politică şi economică şi să promoveze "o societate civilă vie, dinamică şi liberă".