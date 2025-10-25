Atac cu rachete asupra Kievului. Cel puţin opt răniţi

Mai multe cartiere din Kiev au fost lovite sâmbătă de atacuri cu rachete ruseşti, soldate cu cel cel puţin opt răniţi şi mai multe incendii, potrivit autorităţilor locale ucrainene, relatează AFP, potrivit Agerpres.

"Explozii în capitală. Oraşul este sub atac balistic. Vă rugăm să mergeţi la adăposturi", a scris primarul capitalei, Vitali Kliciko, pe Telegram, raportând "opt răniţi", dintre care trei au fost spitalizaţi.

Incendii mari au izbucnit şi în districtele Desnianski şi Darniţki, dar nu au lovit nicio locuinţă", a precizat el.

"Apărarea aeriană este activă în capitală. Inamicul atacă oraşul cu rachete", a declarat la rândul său şeful administraţiei militare a oraşului Kiev, Timur Tkacenko.

El a descris scene cu geamuri sparte, maşini avariate şi un crater în curtea unei clădiri rezidenţiale din districtul Dniprovski.

Atacuri ruse soldate cu cel puţin doi morţi şi mai mulţi răniţi în Ucraina

Atacuri ruse cu rachete şi drone au cauzat moartea a cel puţin doi oameni şi au făcut mai mulţi răniţi sâmbătă în Ucraina, potrivit autorităţilor locale, informează AFP.

La Dnipropetrovsk, şeful administraţiei militare regionale a declarat că două persoane au fost ucise şi alte şapte au fost rănite în atacuri cu rachete şi drone.

"S-au declanşat incendii. Apartamente şi clădiri private, o dependinţă, un magazin şi un autoturism au fost avariate", a declarat Vladislav Gaivanenko pe Telegram.

Incendii în mai multe cartiere

Aceste noi atacuri ruse survin în contextul în care preşedintele american Donald Trump şi-a exprimat miercuri frustrarea faţă de preşedintele rus Vladimir Putin şi a anunţat sancţiuni descrise ca fiind "uriaşe" împotriva sectorului petrolier rus, în speranţa de a forţa Moscova să pună capăt conflictului din Ucraina.

În acelaşi timp, Uniunea Europeană a anunţat că a ajuns la un acord pentru înăsprirea sancţiunilor privind hidrocarburile ruseşti şi reducerea resurselor Kremlinului.