Atac armat într-un centru comercial din SUA. Bilanţ tragic, trei oameni au murit

Trei persoane au fost ucise şi alte trei rănite, duminică, de către o persoană care a deschis focul într-un centru comercial din statul american Indiana, au declarat oficiali locali, relatează AFP.



"Am asistat la un atac în masă în seara aceasta la Greenwood Park Mall", a declarat Mark Myers, primarul oraşului Greenwood, din statul Indiana, potrivit unui comunicat.



"Acum sunt trei morţi şi trei răniţi", a adăugat el.



Mark Myers a spus că atacatorul a fost ucis de către "un individ înarmat". Poliţia din Greenwood a postat un mesaj pe pagina de Facebook în care le-a cerut martorilor la atac să furnizeze informaţii.



Atacul este cel mai recent dintr-un val de violenţe cu arme care afectează Statele Unite, unde se estimează că 40.000 de decese pe an sunt cauzate de arme de foc, potrivit Arhivei pentru violenţă cu armă.



Recenta creştere a violenţelor a reaprins dezbaterea controversată asupra reglementării armelor.



O comisie a Camerei Reprezentanţilor din SUA urmează să voteze săptămâna aceasta, pentru prima dată în aproape 20 de ani, un proiect de lege care interzice armele de asalt, scrie Agerpres.

Atac armat în Copenhaga. O româncă de 21 de ani și sora ei, de doar 6 ani, martore la scenele teribile. "Oamenii plângeau"

Un atac armat a avut loc într-un centru comercial din Copenhaga, iar o româncă a fost martoră a scenelor teribile. Zgomotul împuşcăturilor a stârnit o panică necontrolată printre sutele de oameni aflaţi, duminică seară, în centrul comercial Fields, situat aproape de periferia capitalei daneze, relatează Știrile Pro Tv. În imaginile video surprinse la fața locului se văd oameni care țipă speriați și aleargă pe străzi, încercând cu disperare să se salveze din calea focurilor de armă.

Tânăra româncă și-a sunat mama înspăimântată să îi spună că în magazin se trage cu arma

Un român a povestit că tocmai fusese la cumpărături în centrul comercial, iar la scurt timp a fost sunat de fiica lui mai mare, de 21 de ani, care rămăsese acolo cu sora ei de şase ani. Tânăra și-a sunat mama înspăimântată să îi spună că în magazin se trage cu arma. Soții au fugit cu sufletul la gură înapoi pentru a se asigura că fetele nu au pățit nimic.

"Când am auzit focuri de armă mi s-a făcut pielea găină. Am zis hai să mergem înapoi, hai să vedem cum ajungem înapoi la mall. Când am ajuns noi erau toate străzile închise. Mama vorbea cu fata. O ținea din 2 în 2 minute în telefon.", a povestit bărbatul.

Nu au putut intra în centrul comercial pentru a vedea dacă fetele lor sunt bine, așa că au așteptat afară până când polițiștii, împreună cu trupele speciale, au început evacuarea.

"Prima dată i-au scos chiar pe ei din restaurant, de la etajul doi, pe o scară de incendiu, prin spate. Și i-au scos afară. După ce au scos afară, au sunat-o pe mama și i-au dat locația unde sunt afară. Eu nu puteam să ajung din zona respectivă. Individul nu era prins când au intrat polițiștii să evacueze lumea.", a mai spus românul.

"Nu știam ce să facem, așa că am fugit. Oamenii ne îndrumau spre indicatorul de ieșire și am alergat până pe acoperiș și am rămas blocați acolo o vreme. Tot mai mulți oamenii intrau în panică de peste tot. Oamenii plângeau.", a povestit o femeie.

"După ce am auzit primele împuşcături, am văzut o mulţime de oameni năpustindu-se în restaurant, s-au băgat după tejghea, în camera din spate în care ne schimbăm, peste tot. Am încercat să reducem panica, am baricadat uşile. Unul dintre colegii mei a încercat să ajute o fată împuşcată, din păcate a murit, încasase vreo 6-7 gloanţe.", a spus un bărbat.

