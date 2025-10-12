Atac armat în SUA: 4 morți și zeci de răniți

Patru persoane au fost ucise şi cel puţin 20 rănite într-un atac armat produs duminică într-un local dintr-un oraş insular din statul american Carolina de Sud, a anunţat biroul şerifului din comitatul Beaufort, relatează Reuters şi EFE.



Forţele de ordine au fost chemate la Willie's Bar and Grill, pe insula St. Helena, cu puţin înainte de ora locală 1:00 şi au găsit la faţa locului mai multe persoane rănite prin împuşcare, a precizat biroul şerifului într-un comunicat. Dintre cei răniţi, patru sunt în stare critică.



Sute de persoane se aflau în local în momentul atacului.



Cel puţin 300 de incidente similare, considerate atacuri în masă - în care cel puţin patru persoane sunt împuşcate, fără a-l include pe atacator - au avut loc până în prezent în 2025 în SUA, potrivit organizaţiei civile Gun Violence Archive.