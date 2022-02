Armata Ucrainei, mesaj pentru Rusia, despre care spune că e „fratele” care i-a înjunghiat pe la spate: Bun venit în IAD!

"Forțele armate ale Ucrainei sunt absolut pregătite să respingă agresorul. Oricine i-a privit măcar o dată pe soldații noștri în ochi este convins că nu se va repeta 2014, că agresorul nu va lua Kievul, Odesa, Harkivul sau orice alt oraș". Aceasta este o declarație a ministrului Apărării al Ucrainei, Oleksii Reznikov și a comandantului șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, generalul locotenent Valerii Zalujnyi, care a fost publicată pe site-ul Ministerului Apărării al Ucrainei, scrie Ukraine Today.

"Forțele Armate sunt absolut pregătite să riposteze și nu vor renunța la pământurile ucrainene"

„Armata și voluntarii au reușit să stea în picioare în 2014, când „fratele” ne-a înjunghiat cu nebunie pe la spate. Pe atunci, mulți oameni nu erau pregătiți din punct de vedere psihologic să reziste celor cu care s-au așezat ieri la aceeași masă. Acum situația este complet diferită. Kremlinul este conștient de acest lucru și este un factor de descurajare important.

Astăzi avem cea mai puternică armată din Ucraina din ultimii 15 ani și cea mai puternică armată din Europa, armata noastră este condusă de generali și ofițeri de luptă. Ilovaisk, Debaltsevo și-a lăsat cicatrici pe inimă, dar și-a întărit voința. Apărarea eroică a aeroporturilor din Donețk și Luhansk, apărarea zilnică a zeci de așezări — de la Stanytsia Luhanska la Shyrokyne — au făcut spiritul de luptă de nesfârșit.

Oricine i-a privit măcar o dată pe soldații noștri în ochi este convins că nu se va repeta 2014, că agresorul nu va lua Kievul, Odesa, Harkivul sau orice alt oraș. Nu vă îndoiți, Forțele Armate sunt absolut pregătite să riposteze și nu vor renunța la pământurile ucrainene!” a subliniat ministrul apărării al Ucrainei Oleksii Reznikov.

"Nu vom da nici măcar o bucată de pământ ucrainean!”

„420.000 de soldați ucraineni și fiecare comandant fără excepție s-au uitat deja în ochii morții. Comandanții Forțelor, comandanții de brigăzi, batalioane și companii sunt specialiști în domeniul lor și patrioți ai statului lor. Nu vom da nici măcar o bucată de pământ ucrainean!” a adăugat comandantul șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, general-locotenent Valerii Zaluzhnyi.

Ministrul Apărării, la rândul său, a adăugat că aceasta nu este prima dată în ultimele șase luni când au fost făcute „anunțuri” privind o invazie rusă pe scară largă și ar trebui privite ca o modalitate suplimentară de a împiedica planurile inamicului. Reznikov a mai remarcat că astăzi Ucraina are un sprijin fără precedent din partea partenerilor internaționali, cel mai mare de declararea independeței Ucrainei.

Ucraina speră să recupereze regiunile Donețk și Lugansk, precum și Crimeea și Sevastopol

„Nimeni nu poate să se uite în capetele liderilor de la Kremlin și să spună cu siguranță ce acțiuni ar putea fi întreprinse. Dar calculăm absolut toate scenariile și suntem pregătiți pentru ele. Astăzi se fac multe declarații, iar Moscova chiar spune că Ucraina plănuiește să atace Rusia. Acest lucru este absurd. Nu vom ataca pe nimeni, dar facem totul pentru a întări apărarea și a elimina posibilitatea escaladării. Ne propunem să urmăm calea politico-diplomatică.

Vă spun mai multe, prin diplomație și pace se vor întoarce acasă atât regiunile Donețk, cât și Lugansk, precum și Crimeea și Sevastopol! Prin această cale avem acum un ajutor politic și militar-tehnic incredibil de la partenerii noștri și tocmai prin această cale Kremlinul și-a ridicat blocada nesfârșită a Mării Azov. Pe această cale vom căuta să deblocam apele Mării Negre. Armata puternică pe care o construim în fiecare zi, Forțele Teritoriale de Apărare, sunt argumentele noastre diplomatice importante.”, a adăugat ministrul Apărării al Ucrainei.

Mesaj pentru Rusia: Bun venit în Iad!

„Asigur că Forțele Armate ale Ucrainei sunt pregătite să riposteze. Efectuăm și vom desfășura formare. Deja în toată țara noastră se desfășoară faza activă a exercițiilor de comandă-major „Snowstorm-2022”. Ne îmbunătățim constant capacitățile de apărare, coerența unităților și abilitățile militare. Am creat formațiuni de luptă și am reușit să desfășurăm Forțele de Apărare Teritorială în scurt timp și să le înarmam cu ATGM și MANPADS.

Am întărit apărarea Kievului. Am trecut prin război și am primit o pregătire adecvată. Prin urmare, ei sunt gata să întâlnească inamicii nu cu flori, ci cu Stingers, Javelins și NLAW. Bine ai venit in iad!" a declarat comandantul șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, general-locotenent Valerii Zaluzhnyi.

