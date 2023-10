Arestul preventiv al lui Cristian Plută, adjunctul de la ASSMB, prelungit

Curtea de Apel a admis, joi, cererea de prelungire a măsurii arestării preventive în cazul fostului director adjunct al Asociației Spitalelor și Serviciilor Medicale București, Cristian Plută, și a complicelui Silviu Stăncilă.

De asemenea, arestul la domiciliu al managerului Spitalului de Urgență Colentina, George Cristescu, a fost prelungit.

„Admite propunerea formulata de PICCJ - DNA - Secția de Combatere a Corupției. In temeiul art. 236 cpp dispune prelungirea măsurii arestării preventive a inculpaților Pluta Cristian și Stancila Silviu pe o perioada de 30 de zile de la data de 19.10.2023 la data de 17.11.2023 inclusiv.

In temeiul art. 222 Cpp dispune prelungirea măsurii preventive a arestului la domiciliu a inculpatului Cristescu George - Mirel pe o perioada de 30 de zile, de la data de 19.10.2023 la data de 17.11.2023 inclusiv. In temeiul art. 275 Alin.3 cpp cheltuielile judiciare avansate de stat rămân in sarcina acestuia.

Onorariul parțial cuvenit apărătorului desemnat din oficiu pt inculpatul Stancila Silviu in cuantum de 85 lei se suporta din fondul Ministerului Justiției. Cu drept de contestație in termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunțată in camera de consiliu azi, 12.10.2023.”, se arată în minuta deciziei.

Decizia nu este definitivă și poate fi contestată la instanța supremă de către cei din dosar.

