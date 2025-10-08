€ 5.0963
Data publicării: 21:28 08 Oct 2025

Arestare în cazul incendiilor mortale din Los Angeles. Un șofer de Uber, principalul suspect
Autor: Andreea Deaconescu

un-incendiu-forestier-a-izbucnit-in-zona-centralei-nucleare-zaporijjia_03602100 Foto ilustrativ Pexels
 

Un suspect a fost arestat în ancheta ce vizează incendiile mortale produse în luna ianuarie în Los Angeles, au anunţat miercuri autorităţile americane, potrivit AFP, citată de Agerpres.

Jonathan Rinderknecht, de 29 de ani, este suspectat că ar fi declanşat un incendiu în noaptea de Anul Nou în apropierea cartierului Pacific Palisades. Acest incendiu iniţial, pe care pompierii credeau că l-au stins, s-a reaprins pe 7 ianuarie, devastând elegantul cartier al metropolei californiene.

"Inconştienţa unei singure persoane a cauzat unul dintre cele mai grave incendii produse vreodată în Los Angeles, provocând decese şi distrugeri masive în Pacific Palisades", a declarat procurorul federal Bill Essayli, care a anunţat arestarea suspectului.

Incendiile din Los Angeles au dus la moartea a 31 de persoane, au distrus mii de locuinţe şi au forţat zeci de mii de persoane să-şi părăsească domiciliile. Doar Palisades Fire a ucis 12 persoane.

Potrivit anchetorilor, Rinderknecht, un şofer de Uber, a dus mai mulţi pasageri în zona unde s-a declanşat focul în noaptea de Anul Nou.

Potrivit datelor de geolocalizare colectate de anchetatori, suspectul se afla la circa 10 metri de incendiu când a încercat chiar el să semnaleze focul serviciilor de intervenţie, a precizat Essayli.

Anchetatorii au descoperit de asemenea imagini înfăţişând un oraş în flăcări, pe care suspectul le-a generat cu ajutorul inteligenţei artificiale în săptămânile dinaintea incendiului.

Anchetatorii n-au identificat care ar fi fost motivaţia suspectului.

Mi-ar plăcea să putem pătrunde în mintea cuiva, dar nu putem", a declarat Kenny Cooper, un agent din cadrul Biroului pentru alcool, tutun, arme de foc şi explozibil (ATF).

"Oamenii rău intenţionaţi fac lucruri nefaste", a spus el, adăugând că probele vor fi "analizate la proces". 

