Aramco raportează profituri de aproape 300% în timp ce prețul la pompă explodează

Gigantul saudit Aramco a avut profituri aproape cvadruplate în ultimul trimestru datorită creșterii prețului petrolului și a recuperării cererii pentru țiței.

Conform BBC, compania a transmis că relaxarea restricțiilor Covid-19, vaccinarea, măsurile de stimulare a consumului și revenirea activităților economice au contribuit decisiv la cifrele uriașe raportate. Prețul petrolului nerafinat a crescut cu peste 30% de la începutul anului 2021 încoace, notează analiștii.

Saudi Aramco CEO: Energy demand still lower than pre-covid levels; Oil demand to reach 100m BPD next year.#OOTT