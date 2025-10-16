Animalele de companie, considerate "bagaje" în avion. Decizia controversată a Curții de Justiție a Uniunii Europene

Curtea de Justiție a Uniunii Europene a decis joi că animalele de companie pot fi considerate „bagaje”, o hotărâre care reprezintă un recul pentru proprietarii de animale ce solicită despăgubiri mai mari pentru animalele pierdute în timpul zborurilor internaționale, scrie Politico.

Cazul are la bază un incident petrecut în octombrie 2019, când un câine a scăpat din cușca sa pe aeroportul din Buenos Aires și nu a mai fost recuperat. Proprietarul a cerut companiei aeriene Iberia despăgubiri în valoare de 5.000 de euro. Compania a recunoscut pierderea, dar a susținut că răspunderea este limitată, conform regulilor UE privind bagajele de cală. Curtea supremă a concluzionat că Convenția de la Montreal din 1999, care reglementează răspunderea companiilor aeriene pentru bagaje, se aplică tuturor obiectelor transportate în cala avionului, inclusiv animalelor.

Deși legislația UE și cea spaniolă recunosc animalele ca ființe sensibile, instanța de la Luxemburg a subliniat că Convenția de la Montreal vizează doar despăgubiri materiale pentru obiecte pierdute sau deteriorate.

Prin urmare, companiile aeriene nu sunt obligate să plătească despăgubiri care depășesc limitele impuse de convenție, decât dacă pasagerii declară un „interes special” pentru obiectul respectiv — mecanism conceput însă pentru bunuri neînsuflețite.

Decizia limitează răspunderea companiilor aeriene pentru animalele pierdute

„Curtea constată că animalele de companie nu sunt excluse din conceptul de "bagaj". Chiar dacă, în mod obișnuit, termenul "bagaj" se referă la obiecte, acest lucru nu înseamnă automat că animalele ar trebui excluse din această categorie”, se arată în comunicatul instanței.

Decizia de joi reafirmă cadrul actual, limitând răspunderea companiilor aeriene pentru animalele pierdute, cu excepția cazurilor în care pasagerii declară un interes special, pentru a crește acoperirea despăgubirilor. Pentru companiile aeriene care operează în Europa, hotărârea oferă siguranță juridică și le protejează de cereri de despăgubire mai mari.

Hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene va ghida instanțele naționale în armonizarea legislației internaționale privind transportul aerian cu standardele UE privind bunăstarea animalelor.