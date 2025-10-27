€ 5.0848
|
$ 4.3684
|

Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 15:48 27 Oct 2025

Andrej Babis a fost desemnat de președintele Cehiei pentru a forma viitorul guvern
Autor: Ioan-Radu Gava

andrej babis Andrej Babis. Foto: Agerpres
 

Preşedintele ceh l-a desemnat pe miliardarul populist Andrej Babis să conducă negocierile pentru formarea guvernului.

Preşedintele ceh Petr Pavel l-a desemnat luni pe miliardarul pro-Trump Andrej Babis, al cărui partid populist ANO a câştigat alegerile legislative de la începutul lui octombrie, să conducă negocierile în vederea formării un nou guvern al ţării, a anunţat biroul său de presă, informează AFP, Reuters și Agerpres.

"Preşedintele Republicii aşteaptă de la Andrej Babis ca el să prezinte o componenţă a guvernului care să nu slăbească de nicio manieră principiile statului nostru democratic prevăzute în Constituţia Republicii Cehe", a adăugat biroul de presă într-un comunicat.

Petr Pavel, fost oficial NATO care în negocierile pentru formarea guvernului s-a concentrat pe politica externă şi aspecte ce ţin de securitate, le-a cerut de asemenea partidelor să menţină programul condus de Cehia şi fondat de partenerii externi pentru transportarea de muniţie de artilerie către Kiev, program pe care Babis îl declarase supraevaluat şi netransparent.

Babis a început negocierile cu partidul de extremă dreapta SPD şi cu partidul de dreapta Motoristé sobě (Şoferii pentru ei înşişi) pentru a forma un guvern, deoarece ANO, care a obţinut 34,5% din voturi în alegeri, nu dispune de majoritate în Parlament, cu cele 80 de mandate din 200.

Cele trei partide lucrează la o agendă guvernamentală comună ce va duce probabil la cheltuieli fiscale mai mari, la mai puţin sprijin pentru apărarea Ucrainei în faţa Rusiei şi la o opoziţie mai puternică faţă de politicile Uniunii Europene privind migraţia şi schimbările climatice.

SPD a obţinut în urma alegerilor 15 locuri, iar partidul şoferilor - 13 locuri.

"Ne von reuni din nou miercuri şi vom continua discuţiile asupra declaraţiei de program", a spus Babis luni în faţa unor jurnalişti.

De asemenea, înainte de a fi numit oficial la conducerea guvernului, Andrej Babis trebuie să fie în conformitate cu legea, pentru a rezolva riscurile de conflict de interese cu activităţile sale de om de afaceri, potrivit Preşedinţiei cehe.

"Andrej Babis l-a asigurat pe preşedinte că el va prezenta public soluţia pentru problema conflictului de interese înainte de eventuala sa numire în funcţia de premier", a precizat biroul de presă al lui Petr Pavel.

Miliardarul este proprietarul unui conglomerat chimic şi alimentar, iar împotriva lui au fost declanşate urmăriri penale pentru fraudă cu subvenţii europene.

În Republica Cehă, preşedintele numeşte prim-miniştrii şi miniştrii. Parlamentul se va reuni pe 3 noiembrie, după care va alege un nou preşedinte al Camerei Reprezentanţilor, înainte de demisia actualului cabinet - cea mai apropiată dată când va putea fi numit un nou premier.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Andrej Babis
cehia
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 3 minute
Distrigaz anunță o avarie la o țeavă de gaz, subterană, în centrul Bucureștiului. Trafic oprit
Publicat acum 8 minute
„Regimul cu 30 de grame” face furori în Anglia. Mihaela Bilic: O metodă ușoară pentru a scăpa de kilograme
Publicat acum 14 minute
Ministrul Szijjarto promite că Budapesta va bloca Ucraina în UE
Publicat acum 23 minute
Rapid București - Unirea Slobozia / Live Score
Publicat acum 32 minute
Previziuni astrale prima jumătate a lunii noiembrie 2025. Ce le așteaptă pe cele douăsprezece zodii
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 10 ore si 14 minute
Strigăte la slujba de luni. Bartolomeu I l-a pomenit pe mitropolitul Epifanie al Ucrainei / Reacția Preafericitului Daniel / video
Publicat acum 23 ore si 18 minute
Bolojan: Dacă în 2026 nu ne mai împrumutăm deloc, nu mai putem plăti niciun salariu
Publicat pe 25 Oct 2025
Costul trecerii la ora de iarnă. Adrian Negrescu: Un obicei învechit care frânează economia modernă
Publicat pe 25 Oct 2025
Medicamentul care poate proteja corpul de cancer. Nu știai asta despre el
Publicat acum 23 ore si 55 minute
Nicușor Dan, huiduit la Catedrala Naţională, ar putea păți ca Băsescu. Chirieac: Să se gândească serios dacă va termina acest mandat!
 
rezultatul alegerilor din 7 decembrie anuntat in momentul anuntarii Rezultatul alegerilor din 7 decembrie, anunțat în momentul... anunțării

de Val Vâlcu

esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close