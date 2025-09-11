Ambasadorul Rusiei la București, convocat la MAE

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) l-a convocat, joi, pe ambasadorul Federaţiei Ruse la Bucureşti pentru a i se comunica poziţia de condamnare fermă a violării spaţiului aerian al Poloniei de către drone ruseşti.

Partea română a subliniat că, prin gravitate, implicaţii şi anvergură, respectivul incident reprezintă o escaladare fără precedent, precum şi o ameninţare la adresa securităţii cetăţenilor unui stat Aliat şi partener strategic al României. Acest incident ilustrează încă o dată consecinţele ample, severe, ale războiului de agresiune purtat de Federaţia Rusă împotriva Ucrainei asupra stabilităţii regionale şi a securităţii europene”, a transmis MAE,

De asemenea, Ministerul Afacerilor Externe a reamintit părţii ruse despre atacurile anterioare ale forţelor ruse împotriva unor obiective ucrainene, în proximitatea graniţei cu România.

„A fost subliniat din nou caracterul iresponsabil al acestor atacuri, care afectează securitatea naţională şi stabilitatea în regiunea mai largă a Mării Negre şi imperativul respectării suveranitatii si a dreptului international la gurile Dunării”, se arată în comunicat.

