Alimente de bază, vândute cu RAȚIA într-un oraș din România

În mai multe magazine din Bacău alimentele de bază sunt vândute cu rația.Unele supermarketuri au limitat numărul de produse alimentare de bază pe care clienţii le pot achiziţiona, scrie Realitatea.net.

De exemplu, la raftul de zahăr a fost pus un anunţ prin care cumpărătorii sunt rugaţi să nu ia mai mult de 5 baxuri. Un anunţ similar a fost pus şi la raionul unde se vinde ulei de floarea soarelui. Situaţiile sunt punctuale, explică reprezentanţii din industrie, care spun că nu există motive de îngrijorare la acest moment în ce priveşte o eventuală criză a produselor la raft.

Jurnalist DC NEWS: Am pățit-o chiar în București când am vrut să cumpăr ulei

Ioan-Radu Gava, redactor DC NEWS, a povestit zilele trecute într-un editorial că și el a observat că unele supermarketuri din țară au început să raționalizeze anumite produse.

"Cumpărăturile periodice pe care le faci pentru a-ți aproviziona locuința pot deveni o adevărată problemă în următoarea perioadă. Am mers zilele trecute la unul din supermarketurile din Sectorul 3 al Capitalei, de unde am vrut să cumpăr mai multe produse, printre care pâine, carne, ciocolată și, având în vedere că gătesc destul de des, ulei.

Problema a apărut atunci când am ajuns la casa de marcat și, având în vedere că aveam mai multe baxuri de ulei, mi s-a spus că pot lua maxim două baxuri pe același bon. Era singurul produs pe care l-am luat în cantități mai mari. Cum era o coadă imensă și nici nu aveam timp să cer detalii, am considerat că nu am stringentă nevoie de tot uleiul pe care îl aveam în coș, așa că m-am limitat la cele două baxuri pe care le puteam lua pe același bon.

În ciuda sugestiei primite la casa de marcat, supermarketul chiar nu părea să aibă probleme de aprovizionare. Din contră, rafturile erau aproape pline, însă pot spune că fluxul de oameni în magazin era mult mai mare față de săptămânile precedente. Ulterior, am mai auzit de situații similare și în alte orașe din țară, dar și în cazul materialelor de construcții, acolo unde un prieten a încercat să comande online mai multe zeci de baxuri de polistiren, însă softul i-a blocat numărul la maxim 8.", a relatat jurnalistul. Citește întregul articol AICI.