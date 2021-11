Unele supermarketuri au început să raționalizeze anumite produse. Am pățit-o chiar în București când am vrut să cumpăr ulei

Cumpărăturile periodice pe care le faci pentru a-ți aproviziona locuința pot deveni o adevărată problemă în următoarea perioadă. Am mers zilele trecute la unul din supermarketurile din Sectorul 3 al Capitalei, de unde am vrut să cumpăr mai multe produse, printre care pâine, carne, ciocolată și, având în vedere că gătesc destul de des, ulei.

Problema a apărut atunci când am ajuns la casa de marcat și, având în vedere că aveam mai multe baxuri de ulei, mi s-a spus că pot lua maxim două baxuri pe același bon. Era singurul produs pe care l-am luat în cantități mai mari. Cum era o coadă imensă și nici nu aveam timp să cer detalii, am considerat că nu am stringentă nevoie de tot uleiul pe care îl aveam în coș, așa că m-am limitat la cele două baxuri pe care le puteam lua pe același bon.

În ciuda sugestiei primite la casa de marcat, supermarketul chiar nu părea să aibă probleme de aprovizionare. Din contră, rafturile erau aproape pline, însă pot spune că fluxul de oameni în magazin era mult mai mare față de săptămânile precedente. Ulterior, am mai auzit de situații similare și în alte orașe din țară, dar și în cazul materialelor de construcții, acolo unde un prieten a încercat să comande online mai multe zeci de baxuri de polistiren, însă softul i-a blocat numărul la maxim 8.

Ca urmare, după observațiile pe care le-am făcut în supermarket-ul cu pricina, nu cred că este o problemă legată de aprovizionare, cât este vorba de o inflamație a societății pe motiv de siguranță alimentară, iar retailerii nu fac altceva decât să asigure o echitate în furnizarea de produse către toți cumpărătorii.

Chinezii se conformează recomandării autorităților și încep să-și facă provizii, pe măsură ce SARS-CoV-2 se răspândește din nou

Cumpărătorii din Beijing și-au făcut aprovizionare cu varză, orez și făină pentru iarnă, după ce guvernul a îndemnat oamenii să își facă provizii cu bunuri de bază în caz de urgență (citește AICI).

Ministerul Comerțului din China a publicat luni un anunț sezonier în care încurajează autoritățile să-și facă treaba în asigurarea aprovizionării cu alimente și a prețurilor stabile înainte de iarnă, în urma unei creșteri recente a prețurilor legumelor și a unui focar în creștere de COVID-19.

Însă, sfatul ministerului adresat gospodăriilor de a se aproviziona și cu necesitățile zilnice în caz de urgență a provocat o confuzie semnificativă, cauzând o grabă în a cumpăra provizii suplimentare de ulei de gătit și orez.

„Va fi o iarnă rece, vrem să ne asigurăm că avem suficient de mâncat”, a spus o femeie care cumpărase orez de la un supermarket din centrul Beijingului.

O coadă lungă s-a format la taraba de varză a supermarketului, deoarece oamenii își doreau să-și facă provizii de legume care se păstrează în mod tradițional acasă și se consumă în lunile de iarnă. Mass-media de stat a încercat să liniștească publicul că există o mulțime de bunuri de bază (citește continuarea AICI).