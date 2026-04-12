Alegerile din Ungaria, importante pentru Europa. Bogdan Chirieac avertizează: "Sper să nu fie ca în România în 2024"

Analistul politic Bogdan Chirieac a evidenţiat, într-o intervenţie în exclusivitate pentru DC News, că în statele din estul Europei "încă este mai important cine numără voturile" şi subliniază şi "lupta" dintre cele trei mari superputeri pe aceste alegeri: SUA şi Federaţia Rusă pe de o parte, UE pe de altă parte.

"Ca în orice ţară democratică, chiar fără rădăcini adânci, cum sunt statele din estul Europei, alegerea din Ungaria este cea pe care o va face poporul ungar, nimeni altcineva. Totuşi, nu ne putem opri să constatăm că trei puteri mondiale se confruntă pentru victoria lui Viktor Orban sau înfrângerea sa. În mod paradoxal, SUA şi Federaţia Rusă sunt pe aceeaşi lungime de undă în sprijinirea lui Viktor Orban.

De partea cealaltă, UE, pe care cred că ar trebui să începem să o catalogăm drept o super putere mondială, chiar dacă nu are toate caracteristicile în acest moment, doreşte înfrângerea lui Viktor Orban. Din motive evidente. Viktor Orban este mai degrabă un lider autoritar, care a confruntat de multe ori Bruxelles-ul, care a lovit grav democraţia din Ungaria, dar lucrul acesta nu a părut să deranjeze în niciun caz Federaţia Rusă, iar administraţia Trump are propriile interese în regiune. Poate şi un canal special de discuţie cu Rusia.

JD Vance, vicepreşedintele SUA, foarte puternic politic în SUA, a fost personal la Budapesta acum câteva zile să îl sprijine pe Orban. Dacă va câştiga Orban se dovedeşte că atunci când cele două superputeri îşi dau mâna au rezutlate deosebite. Dacă va pierde, cred că ar trebui să ne gândim mult şi la Bruxelles, la UE", a declarat Bogdan Chirieac.

"Sper să nu se ajungă la o catastrofă ca în România în 2024"

Sondajele spun una, dar ce spune realitatea? Asta vom afla abia duminică, 12 aprilie, după ora 19:00, când se închid urnele. Bogdan Chirieac spune că ar fi ideal să nu se ajungă la situaţia României din 2024, când au fost anulate alegerile.

"Sondajele arată că Peter Magyar, contracandidatul lui Viktor Orban, are prima şansă. Nu ştiu ce să zic. Am văzut şi în România ce s-a întâmplat. Din nefericire, în estul Europei încă mai contează cine numără voturi şi nu în primul rând cei care votează. Sper să nu se ajungă la o catastrofă, aşa cum a fost cazul cu România în 2024, când a fost nevoie să se anuleze alegerile pentru că ele fuseseră profund viciate în acel moment de intervenţia Federaţiei Ruse", a mai spus analistul politic.

Rău cu rău, dar mai rău fără rău?

De asemenea, cât de bună poate fi schimbarea polilor de putere la Budapesta? Această întrebare este pusă şi de Bogdan Chirieac, care arată şi spre UDMR.

"Cred că, în funcţie de rezultatul alegerilor, fie Ungaria rămâne pe aceeaşi linie de până acum, membrul rebel al UE, chiar duşmănos, fie va avea loc o schimbare fundamentală. Acum, schimbarea fundamentală poate fi şi bună, poate fi şi rea. Măcar pe Viktor Orban îl cunoaştem, cu toate ale sale, şi bune şi rele. Pe Peter Magyar îl cunoaştem mai puţin.

Să mai notăm că UDMR, din România, îl sprijină deschis pe Viktor Orban. Poate că maghiarii din România, care de multe ori au dat dovadă de multă înţelepciune politică, ştiu mai multe decât ştim noi despre mersul politichiei la Budapesta", a completat acesta.

Prezenţă de peste 54% la vot la ora 13:00. Când creşte riscul de fraudă

Sursa: Agerpres

Bogdan Chirieac a încheiat cu un avertisment privind riscul de fraudă. Asta şi în condiţiile în care prezenţa la vot era de peste 54% la ora 13:00, iar analiştii politici din Ungaria afirmă că s-ar putea ajunge la o prezenţă de 75-80% până la închiderea urnelor.

"Alegerile au stârnit foarte multă pasiune. E şi un sistem electoral mai complicat, e atât uninominal, cât şi pe listă de partid. Repet, în sondaje, Fidesz este între 10 şi 15% în urma celor de la Tisza. Pasiunile sunt, dar repet, foarte important e votul. La uninominal vom afla imediat cine e învingătorul. În cazul celălalt, vor fi calcule materiale complicate. Pe măsură ce trece timp între numărarea voturilor şi închiderea urnelor, posiblitatea de fraude devine tot mai mare", a declarat Bogdan Chirieac.