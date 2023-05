Ajay Banga devine noul președinte al Băncii Mondiale. Fostul șef Mastercard a fost nominalizat de Joe Biden

Fost şef al Mastercard, Ajay Banga, în vârstă de 63 de ani, a fost nominalizat în februarie de preşedintele SUA, Joe Biden, şi a fost singurul candidat pentru înlocuirea lui David Malpass, care demisionase de la conducerea băncii multilaterale de dezvoltare, care acordă finanţare de miliarde de dolari pe an economiilor în curs de dezvoltare.



Americano-indianul Ajay Banga are o experienţă în afaceri de peste 30 de ani, având diverse funcţii la Mastercard, Crucea Roşie, Kraft Foods şi Dow Inc. Este prima persoană născută în India desemnată pentru a conduce Banca Mondială.



De la înfiinţarea Băncii Mondiale, la finalul celui de Al Doilea Război Mondial, în mod tradiţional Statele Unite au ales liderul instituţiei, în timp ce Europa alege directorul general al FMI, scrie Agerpres.

Banca Mondială şi-a îmbunătăţit uşor estimările privind creşterea economiei mondiale în 2023

Fostul președinte al Grupului Băncii Mondiale, David Malpass a anunţat, luna trecută, că instituţia financiară internaţională şi-a îmbunătăţit estimările referitoare la avansul înregistrat în 2023 de economia mondială, până la 2%, de la 1,7% cât estima în luna ianuarie, adăugând însă că încetinirea faţă de creşterea solidă înregistrată în 2022 va agrava problema datoriilor pentru ţările în curs de dezvoltare, transmite Reuters.



La un briefing de presă organizat cu ocazia debutului reuniunilor de primăvară ale Fondului Monetar Internaţional şi Băncii Mondiale, David Malpass a precizat că revizuirea în sus are legătură cu îmbunătăţirea perspectivelor referitoare la revenirea Chinei după restricţiile din timpul pandemiei de COVID-19. Potrivit celor mai recente estimări, economia chineză ar urma să înregistreze o creştere de 5,1% în acest an, comparativ cu un avans de 4,3% estimat în raportul din luna ianuarie al Băncii Mondiale.



În plus, economiile avansate, inclusiv SUA, înregistrează performanţe uşor mai bune decât estima în ianuarie Banca Mondială, a spus Malpass.



Pe de altă parte, preşedintele Băncii Mondiale a avertizat că turbulenţele din sectorul bancar şi preţurile mai mari ale petrolului ar putea pune, încă odată, presiuni în jos asupra perspectivelor de creştere la finele acestui an.



De asemenea, Malpass a informat că reuniunile tehnice care au avut loc recent cu oficialii chinezi ar putea "sparge gheaţa" cu privire la o posibilă mişcare în direcţia unei reduceri de datorii pentru ţările sărace. Potrivit lui Malpass, China ar putea astfel să dobândească un uşor avantaj politic la un cost relativ redus pentru instituţiile sale financiare. "Din punctul de vedere al instituţiilor chineze, nu este vorba de o sumă importantă. Este în avantajul Chinei să facă această mişcare", atât din punct de vedere economi cât şi politic, a spus Malpass.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News