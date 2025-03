Ai părul gras? Alesea, experta de pe TikTok, te ajută să scapi de el definitiv

Alesea nu este un hairstylist obișnuit, ci un hairtreater, expertă în regenerarea și protecția firului de păr după tratamente chimice agresive. De-a lungul anilor, ea a ajutat mii de persoane să-și îmbunătățească sănătatea scalpului, iar acum oferă sfaturi esențiale pentru cei care se confruntă cu părul gras.



Totul despre părul gras

Unul dintre cele mai frecvente motive pentru care părul pare gras nu este neapărat excesul de sebum, ci spălarea incorectă.

„Sper să nu judecați răspunsul meu. Foarte, foarte multe femei nu se spală corespunzător, nu se clătesc corespunzător. Și atunci pe pielea capului rămâne produsul neclătit, nespălat bine și ele au senzația că au un scalp gras. Eu am foarte multe cliente ajunse la mine în salon la care constat că au doar un build up, adică strat peste strat de produse și nu un scalp gras. Ce se întâmplă? În momentul în care noi ne spălăm pe fugă, pentru că da, suntem într-o grabă continuă, ne spălăm pe fugă, ne clătim pe fugă, răspunsul nostru ar fi, am scalpul gras și voi folosi un șampon dermatocosmetic pentru scalpul gras. Și de aici, de fapt, pleacă la drum toate problemele. Asigurați-vă în primul rând, dragilor, că aveți un scalp gras, întrebați un specialist și da, există șampoane speciale, produse speciale pentru un scalp gras. Acelea sunt șampoane tip tratament care se folosesc o perioadă în funcție de cum ne recomandă specialistul la care merge fiecare”, explică experta.

Cât de des trebuie să ne spălăm părul?

Un mit des întâlnit este acela că, dacă îți speli părul prea des, acesta se va îngrășa mai repede. Alesea demontează această idee:

„Nu este mit, este o greșeală totală, eronată. Vă rog frumos să înțelegeți. Am foarte multe cliente care vin și spun, uite, scalpul meu trebuia spălat la trei zile, dar eu vreau să-l educ și nu-l spăl la timp, îl voi spăla la șapte zile.

Scalpul este o celulă vie, organismul nostru este foarte inteligent, nu avem noi cum să-l educăm. Sebumul nu este produs de la nivelul scalpului, de pe piele, el este produs din organismul nostru. Noi când vorbim de sebum sau de un scalp gras, vreau să înțelegeți că avem nevoie de mai multe informații, de alimentația pe care o avem acasă, cât de des ne jucăm cu mâna prin păr, cât de active suntem noi, dacă mergem la sală sau nu mergem la sală, locul de muncă pe care îl avem noi, pentru că dacă lucrezi, de exemplu, într-o bucătărie, este absolut normal că vei avea senzația că părul tău se îngrașă mai des.

Sfatul meu pentru voi, de fapt toți specialiștii spun același lucru, spălați-vă atunci când este cazul. Scalpul, când i-a venit ziua, trebuie neapărat spălat. Altfel, din contra, veți avea mult mai multe probleme”.

Cum se spală corect părul?

Pentru a menține părul sănătos, tehnica de spălare este la fel de importantă ca și produsele folosite. Alesea oferă un ghid detaliat pentru o spălare corectă:

„În primul rând, lungimea firului de păr nu se spală cu șampon. Există o tipologie de fir de păr mai gros, care are porozitate scăzută. Acolo, da, avem un fir de păr gros care are capacitatea de a face un build-up de produse de silicon și da, este bine să fie spălat cu șampon, dar șamponul, în general, este destinat scalpului. Funcția lui este de a spăla, degresa pielea capului. Și atunci, ne vom spăla corect cum? Ne vom concentra cu șamponul, să-l aplicăm, să-l masăm doar pe scalp. Nu cu grabă, nu vom masa foarte puternic, nu vom spăla cu unghiuțele, dar totuși vorbim de un organism viu.

În primul rând, ne vom concentra pe zona din față, pentru că aici ne machiem, ne demachiem și se adună destul de multe reziduri. Veți observa că majoritatea fetelor fac cojițe doar în zona din față și aceea nu este neapărat o dermatită. E posibil de multe ori doar să nu vă spălați corespunzător. Începem cu zona din față cu buricul degetelor, vom face un masaj.

Apoi vom clăti foarte bine. Asta este o parte peste care multe femei trec. Clătitul este la fel de important ca și spălatul. Întotdeauna, dar întotdeauna, indiferent dacă te speli zi de zi sau o dată pe săptămână, întotdeauna se vor face două șamponări. Prima șamponare este cea mai importantă, ea spală, ea degresează, te vei spăla la prima șamponare ca și cum ar fi singura. Clătim foarte bine, după care a doua șamponare o vom face doar să ne asigurăm că am luat toate rezidurile. Clătim, ne va intra o cantitate mult mai mică de șampon, iar pe lungime vom veni cu măscuță, pentru că lungimea are nevoie de hidratare”.



Șamponul uscat, cel mai mare inamic al părului

Deși este considerat de multe persoane o soluție salvatoare pentru părul gras, șamponul uscat este, în realitate, un pericol major pentru sănătatea scalpului. Alesea avertizează că acest produs nu doar că nu curăță părul, dar duce la căderea părului.

„Eu, personal, nu l-am folosit niciodată. Consider că trebuie să te speli pe cap atunci când este necesar. Crează atât de multe probleme la nivelul scalpului, pentru că vreau să înțelegeți, firul de păr, ce vedem noi la suprafață, în jurul lui e un canal. Acel canal trebuie să fie curat, pentru că pe acolo iese sebumul și dacă dorim să facem tratamente la nivelul scalpului, tot pe acolo va intra produsul către folicul. Dacă acel canal este acoperit, nu mai merge.

Aveți impresia că dacă vă spălați pe cap se duce șamponul uscat. Nu, nu îl scoateți. Eu lucrez cu tricocamera și văd atât de multe reziduri, un fel de pătură de reziduri la nivelul scalpului, la o clientă care a folosit șampon uscat acum un an. Deci acum un an. Și nu reușesc să le scot decât cu un tratament special, detox și durează două ore jumătate să ridic pătura de șampon uscat de la nivelul scalpului. Vă rog mult de tot, nu folosiți acest produs”, a precizat Alesea.



