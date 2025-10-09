€ 5.0953
Data publicării: 16:17 09 Oct 2025

Ai ambalaje cu garanție? Adu-le la Carrefour și primești vouchere. Vezi condițiile
Autor: Anca Murgoci

Carrefour
 

Carrefour România lansează inițiativa „Reciclează, garanția se dublează”.

Programul recompensează reciclarea ambalajelor cu garanție și transformă acest gest simplu într-un beneficiu pentru cumpărători.

Până pe 15 octombrie 2025, fiecare client Carrefour are posibilitatea de a transforma ambalajele returnate într-un avantaj suplimentar:

Reciclează 20 de ambalaje la automatele special amenajate în magazinele Carrefour. Scanează tichetul de reciclare de fiecare dată în aplicația Carrefour. Primești automat un voucher de 10 lei în contul tău Act for Good.

Astfel, pe lângă suma recuperată prin sistemul de garanție-returnare, clienții beneficiază și de un bonus oferit de Carrefour.

Ambalajele colectate și returnate nu doar că reduc poluarea și risipa de resurse, ci se transformă și în recompense pentru clienți.

Voucherul de 10 lei este oferit direct în contul Act for Good, programul de loialitate al Carrefour. Prin intermediul aplicației, clienții pot acumula puncte, beneficia de reduceri și susține inițiative cu impact pozitiv asupra comunității și mediului.

 

