Adriana Turea, în lacrimi la RRA: Și acum am un nod în gât. O perioadă grea din viața mea

Jurnalista Adriana Turea, redactor-șef al Radio România Actualități, a vorbit în interviurile DC NEWS despre cel mai emoționant moment din cariera sa. Este vorba despre anunțul în direct la radio a unui caz umanitar. Un băiețel avea nevoie urgent de o operație în străinătate. Atunci când a citit mesajul jurnalista a izbucnit în lacrimi, deși era în direct pe post. A plâns și când copilul i-a transmis un mesaj în care i-a mulțumit pentru faptul că l-a ajutat.

"Cel mai emoționant moment a fost primul anunț umanitar care l-am făcut pe post, L-am făcut în direct. A fost și după o perioadă mai grea din viața mea despre care nu voi vorbi. În momentul în care am început să citesc mesajul respectiv mi-au dat lacrimile. Nu am mai putut să mă abțin, am plâns pe post. Mesajul a venit pe mail. Și-a lăsat numărul de telefon, am luat legătura cu doamna respectivă, am rugat-o să-mi trimită absolut toate documentele pe care le are ca să văd că este real cazul, am verificat. Doamna a înțeles, mi-a trimis absolut tot. Era vorba despre un băiețel care între timp a reușit să facă și operația în străinătate și ulterior mi-a scris. Mi-a scris că s-a rezolvat și că îmi mulțumește. Atunci chiar am plâns, mi-a fost foarte greu. Și acum am un nod în gât.", a mărturisit Adriana Turea.

"Când ești la microfon trebuie să uiți absolut toate problemele pe care le ai"

Întrebată dacă a avut probleme la muncă din cauza acestui episod jurnalista a mărturisit că șefa sa de la acea vreme a înțeles-o, ba chiar a încurajat-o să își exprime deschis emoțiile chiar dacă se află în direct la radio.

"Am avut atunci tendința să le spun că eu nu mai fac niciun anunț umanitar, că nu pot, că nu sunt în stare. Când m-am dus să vorbesc cu șefa care era atunci mi-a zis: "Nu e nimic, ai transmis o emoție. Nu ai de ce să îți faci problemele, ai fost naturală, ai fost așa cum este orice om într-o situație de genul acesta". E adevărat că se spune că atunci când ești la microfon trebuie să uiți absolut toate problemele pe care le ai și oamenii să nu știe că ai acele probleme, dar așa cum am fost eu până acum, cu stilul meu de a fi, a fost bine.", a adăugat Adriana Turea.