Adeverința medicală cerută de preoți pentru ca bebelușii să fie botezați revoltă medicii. Sandra Alexiu: Credeam că le-am văzut pe toate

„Când credeam că le-am văzut pe toate, primesc solicitare de adeverință că un sugar e sănătos, ca să poată fi botezat...

Am solicitat suportul legal. Am primit informația că așa e legea de la patriarhie și să fac bine sa respect legea, ca asa fac toți ceilalți medici, nu crâcnesc. Am primit și o adeverință drept exemplu, drept dovadă (lumească) de incompatibilitate a legii patriarhiei cu legile celelalte (GDPR). Semnat și cu Doamne ajută!

Mai urmează ca părintele să recomande pacienților să se mute la un medic de familie care e mai binevoitor cu adeverințele. Eu acum ce să fac, să îi recomand să schimbe preotul?!

Cât e adânc e întipărită în ADN gena birocrației în țara asta?”, a scris medicul pe Facebook.

Sandra Alexiu a prezentat și o informare a Patriarhiei Române către toate unitățile de cult din cadrul Protoieriei Ilfov Sud în care se precizează că:

"Înainte de săvârşirea Sfintei Taine a Botezului, clericul are obligația de a organiza întalniri cu părinții şi naşii (naşul şi naşa) copilului care se botează, în cadrul cărora aceştia, după consultarea cu medicul pediatru, să prezinte preotului starea de sănătate a copilului şi dorinţa ca el să fie botezat creștin-ortodox. Totodată, preotul are îndatorirea ca, în cadrul acestor întâlniri, să prezinte părinților şi naşilor copilului care se botează învățătura ortodoxă despre botez, precum și normele de conduită creștin-ortodoxă a celor prezenţi în timpul săvârşirii acestei Taine.

În caz de necesitate (de urgență sau situații speciale), adică dacă bebelușul va fi atât de slab, încât să fie primejdie că nu va trăi până până ce se va plini toată rânduiala Botezului, Taina Sfântului Botez poate fi săvârșită chiar și în afara lăcașului de cult (de exemplu, spital), de către orice persoană de credință creștin-ortodoxă cu rostirea corectă și completă a formulei Botezului”, se arată în informarea Patriarhiei Române.

