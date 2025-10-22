Adevărul despre matcha: De ce e mai sănătos decât alte ceaiuri

Invitat la The Mel Robbins Podcast, dr. William Li a explicat că matcha este o formă mai concentrată și mai benefică de ceai verde, deoarece conține întreaga frunză măcinată și oferă 100% din polifenoli și fibre. Potrivit medicului, aceste substanțe activează grăsimea brună, care ajută la arderea grăsimii albe dăunătoare și îmbunătățește sănătatea intestinală.

„Matcha este una dintre metodele mele preferate de a consuma ceai verde. Cu toții știm ceaiul verde. De obicei, îl avem în pliculeț - frunzele de ceai se infuzează în apă fierbinte, iar polifenolii, catechinele, se dizolvă în apă, apoi bei lichidul și te bucuri de beneficiile lor. Catechinele, apropo, activează grăsimea brună, care ajută la arderea grăsimii albe dăunătoare.

Dar trebuie să spun că matcha este mult mai puternic decât ceaiul verde din plic. Asta pentru că matcha este întreaga frunză de ceai, măcinată fin sub formă de pudră. Astfel, primești 100% din polifenoli. Nu mai rămâne nimic într-un pliculeț. Totul este acolo, inclusiv fibrele alimentare, care sunt excelente pentru microbiomul intestinal.

Așa că, dacă vrei o doză completă de polifenoli din ceai, bea matcha. Primești fibre, primești 100% din polifenoli, este extrem de puternic, iar studiile arată că ajută la reducerea grăsimii corporale dăunătoare.

Cum știm că arde această grăsime dăunătoare? Pentru că, de fapt, reduce circumferința taliei. Poți chiar să pierzi un număr la curea doar bând matcha. Acest lucru a fost demonstrat în studii clinice realizate de cercetători japonezi", a spus Dr. William Li.

Ce să faci dacă nu îți place gustul

Dr. William Li a spus că, în cazul în care nu îți place gustul ceaiului matcha, îl poți amesteca într-un smoothie sau shake ca să nu se mai simtă.

„Dacă ai probleme cu gustul matcha - și da, are gust de iarbă pentru că practic bei o frunză măcinată - iată ce poți face: Prepară un smoothie sau un shake și adaugă matcha în el. Se va amesteca perfect și gustul va dispărea complet în fundal", a spus Dr. William Li, la „The Mel Robbins Podcast".