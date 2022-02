”Acesta e fiu de-al lui Maniu”. Flaviu Predescu, dezvăluire emoționantă despre BUNICUL SĂU. ”Acum, că l-ai văzut, l-am văzut și eu... prin ochii tăi”

”Un mare vinovat”

După ce criticul literar Daniel Cristea-Enache a amintit, în emisiunea de ”De Ce Citim”, de sâmbătă, 12 februarie, despre cum la Sighet și-a găsit finalul Iuliu Maniu - ”El rămâne, în istoria noastră, ca un mare vinovat - Gheorghe Gheorghiu - Dej - pentru ce a făcut, nu numai la începutul instalării comunismului la noi, când închisorile se umplu de membri ai partidelor politice, ofițeri, intelectuali, toată elita interbelică este aruncată în închisoare și unii mor acolo. Am mai spus cum am fost la Sighet și am văzut celula în care a murit Iuliu Maniu, cel care făcuse Marea Unire, din 1918. A murit în acea celulă și Gheorghe Gheorghiu-Dej este responsabil pentru asta” - scriitorul Flaviu Predescu a povestit despre bunicul său care, când era doar un copil, a fost ridicat în brațe de Iuliu Maniu.

”Acesta e fiu de-al lui Maniu”

”Să-ți spun numai o scurtă întâmplare cu bunicul meu matern. În 2012, am fost la Sighet, ca într-un periplu. I-am spus: ”Uite, mă duc în celula lui Iuliu Maniu, pe care tu l-ai cunoscut, când aveai 6 ani”, Iuliu Maniu venind într-o vizită de lucru la Rădești, lângă Aiud, l-a ridicat în brațe și a spus ”Acesta e fiu de-al lui Maniu”. Bunicul avea 6 ani. Asta în `38. A zis, când m-am întors de la Sighet, când am trecut din nou pe la Rădești, acolo unde el a trăit toată viața, că ”l-am văzut și eu pe Iuliu Maniu cu ocazia asta”, era un om foarte înțelept. Și l-am întrebat: ”Păi cum, că nu l-ai văzut, eu am fost?”. ”L-am văzut prin ochii tăi. Ai fost în celula lui, l-am văzut și eu.” mi-a răspuns el. I-am spus că o să-l duc și a râs cu colțul gurii, că nu fusese niciodată în Maramureș, și zice: ”mai ajung eu cu Flaviu, la 80 și ceva de ani, în Maramureș...”. În 2015, am mers la Rădești și am zis ”Tată Chițule, pregătește-te, că mâine mergem la Sighet, în celula lui Maniu.” Ne-am dus, bunicul a fost foarte impresionat și toată lumea se uita la el, aproape că le venea să dea mâna cu el. Îmi venea să le spun, dar nu îndrăzneam: ”Puteți da mâna cu el pentru că acest om l-a văzut pe Maniu”. E ca într-un catren de Omar Khayyam, cum n-am putea să te văd, îi privesc pe cei ce pot să te privească. De asta m-a emoționat când ai zis de Sighet, pentru că, și pentru mine, are o rezonanță aparte” a spus Flaviu Predescu, în emisiunea de sâmbătă.

Când avea 75 de ani, Iuliu Maniu a fost condamnat la temniță pe viață pentru ”înaltă trădare şi spionaj în favoarea anglo-americanilor”. Întemnițat întâi la Galați, a ajuns în 1951 la Sighet, ca doi ani mai târziu să fie exterminat și aruncat într-o groapă anonimă, motiv pentru care rămăşiţele lui trupeşti nu au putut fi identificate nici până astăzi, notează memorialsighet.ro.

