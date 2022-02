Cristea-Enache, despre ”tânărul Ceaușescu”: Când aveam eu 15 ani, era o figură absolut MONSTRUOASĂ. La început, era cu totul altfel

În cadrul emisiunii ”De Ce Citim”, difuzată sâmbătă, 12 februarie, la DCNews și DCNewsTV, criticul literar Daniel Cristea-Enache a subliniat că, în ceea ce-l privește pe Nicolae Ceaușescu, ”noi privim lucrurile uitându-ne în urmă”, deși ”niciunul dintre noi nu l-a apucat pe acel Ceaușescu de la început, noi îi privim pe Ceaușescu prin experiența noastră cu el.”

Criticul literal își amintește de monstruoasa imagine avută asupra lui Nicolae Ceaușescu la finalul anilor `80, la Revoluție, imagine pe care, la început, ”tânărul Ceaușescu” nu ar fi avut-o.

”Eu aveam 15 ani la Revoluție și Ceaușescu, atunci, era o figură absolut monstruoasă. Și el, și Elena Ceaușescu și toți cei din acel cerc al Puterii. Totul era în legătură cu ei, confiscaseră totul. Erau, pentru mine, atunci, două figuri absolut monstruoase.” a spus criticul literal. Conform acestuia, după ce s-a documentat, a descoperit că ”Ceaușescu, la început, era cu totul altfel sau diferit de Ceaușescu pe care-l știam eu, de la sfârșitul anilor `80. Era un Ceaușescu reformist, liberal, care se împotrivea sovieticilor, a deschis România către relațiile internaționale, către SUA, către Occident, veneau la noi, în vizită, de Gaulle, președinții americani. Acela era încă tânărul Ceaușescu. Ce vedeam eu, în anii `80, cu vizitele lui de lucru, pe la diferiți dictatori din lume, era altă fază a lui Nicolae Ceaușescu.”

”Dej, vinovat! Toată elita interbelică este aruncată în închisoare și unii mor acolo”

El punctează că ”la fel s-a întâmplat și cu Dej”, despre care subliniază: ”El rămâne, în istoria noastră, ca un mare vinovat - Gheorghe Gheorghiu - Dej - pentru ce a făcut, nu numai la începutul instalării comunismului la noi, când închisorile se umplu de membri ai partidelor politice, ofițeri, intelectuali, toată elita interbelică este aruncată în închisoare și unii mor acolo. Am mai spus cum am fost la Sighet și am văzut celula în care a murit Iuliu Maniu, cel care făcuse Marea Unire, din 1918. A murit în acea celulă și Gheorghe Gheorghiu-Dej este responsabil pentru asta” a afirmat Daniel Cristea-Enache în emisiunea de astăzi.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News