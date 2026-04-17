Accident pe DN7, la Boița: Șase persoane implicate, minor transportat la spital

Şase persoane au fost implicate, vineri, într-un accident rutier care a avut loc pe DN7, la Boiţa, unde traficul este îngreunat, potrivit poliţiştilor şi celor de la Serviciul de Ambulanţă Judeţean (SAJ) şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU).

Minor în vârstă de șase ani, transportat la spital

„Pompierii sibieni intervin de urgenţă în localitatea Boiţa la un accident rutier în care sunt implicate două autoturisme şi 6 persoane.

La faţa locului sunt mobilizate două echipaje SMURD dintre care unul cu medic, o autospecială de transport personal şi victime multiple, o autospecială de stingere şi două echipaje SAJ. Un minor în vârstă de 6 ani, care a suferit un traumatism cranian, este transportat la CPU Luther, conştient", a anunţat ISU Sibiu.

În accident au fost implicate două autoturisme, notează Agerpres.