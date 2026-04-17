€ 5.0987
|
$ 4.3229
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0987
|
$ 4.3229
 
Accident pe DN7, la Boița: Șase persoane implicate, minor transportat la spital
Data actualizării: 18:36 17 Apr 2026 | Data publicării: 18:30 17 Apr 2026

Accident pe DN7, la Boița: Șase persoane implicate, minor transportat la spital
Autor: Iulia Horovei

Accident în lanț Accidente | Foto cu caracter ilustrativ: Freepik

Șase persoane au fost implicate, vineri, într-un accident rutier pe DN7, la Boița, un minor fiind transportat la spital.

Şase persoane au fost implicate, vineri, într-un accident rutier care a avut loc pe DN7, la Boiţa, unde traficul este îngreunat, potrivit poliţiştilor şi celor de la Serviciul de Ambulanţă Judeţean (SAJ) şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU).

Minor în vârstă de șase ani, transportat la spital

„Pompierii sibieni intervin de urgenţă în localitatea Boiţa la un accident rutier în care sunt implicate două autoturisme şi 6 persoane.

La faţa locului sunt mobilizate două echipaje SMURD dintre care unul cu medic, o autospecială de transport personal şi victime multiple, o autospecială de stingere şi două echipaje SAJ. Un minor în vârstă de 6 ani, care a suferit un traumatism cranian, este transportat la CPU Luther, conştient", a anunţat ISU Sibiu.

În accident au fost implicate două autoturisme, notează Agerpres.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

accident
victime
dn7
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
SONDAJ DE OPINIE
Închide
În plină criză economică și petrolieră, PSD ar trebui să iasă de la guvernare?
Da
Nu
Trimite răspunsul
x close