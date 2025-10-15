Accident grav, urmat de incendiu, în Miercurea Ciuc/ Persoana aflată în stop cardio-respirator a murit - UPDATE

UPDATE

Bărbatul aflat în stop-cardiorespirator, în urma accidentului urmat de incendiu de la Miercurea-Ciuc, a fost declarat decedat de către echipajul medical, au informat ISU și IPJ Harghita.

„Victima care se afla în stop cardio-respirator, în ciuda tuturor eforturilor depuse, nu a răspuns manevrelor de resuscitare și a fost declarată decedată, de către echipajul medical SAJ”, a transmis Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Harghita.

Biroul de Presă al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) a informat că, din primele cercetări, este vorba de un bărbat de 72 ani, din Miercurea-Ciuc, care, în timp ce conducea un autoturism către Sâncrăieni, ar fi părăsit partea carosabilă și a intrat în șanțul de pe marginea drumului.

Ulterior, autoturismul a luat foc.

„La sosirea echipajelor de poliție, bărbatul fusese deja scos din autoturism, iar echipajul medical prezent la fața locului efectua manevre de resuscitare. Din nefericire, în ciuda manevrelor efectuate, a fost declarat decesul conducătorului auto. Polițiștii continuă cercetările în vederea stabilirii cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs tragicul eveniment rutier”, a transmis sursa citată.

Traficul rutier în zonă s-a desfășurat, pentru aproximativ o oră, pe un singur sens de mers, potrivit Agerpres.

Știre inițială

Un accident urmat de incendiu a avut loc miercuri seara, la Miercurea Ciuc, o victimă fiind preluată de echipajul medical în stop cardio-respirator, a anunțat Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Harghita.