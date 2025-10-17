Accident dramatic în Serbia: Trei morți, zeci de răniți

Trei oameni au murit și câteva zeci au fost răniți, mulți dintre ei grav, vineri, într-un accident în care a fost implicat un autobuz care transporta angajați ai unei fabrici din nord-vestul Serbiei, au anunțat autoritățile locale citate de AFP.

Accidentul a avut loc pe un drum care leagă orașul Sremska Mitrovica de satul Jarak, la 70 km vest de capitala Belgrad.

„Autobuzul (...) a părăsit carosabilul din motive care sunt în prezent necunoscute și s-a răsturnat”, a indicat Ministerul de Interne într-un comunicat, adăugând că șoferul autobuzului a fost arestat.

Sursa foto: Captură de ecran @sremskamitrovica.mojgra, Instagram

Pasageri în stare gravă, transportați la spital

„Dintre cei 61 de pacienți aduși la spital, 39 au fost internați”, a declarat pentru televiziunea națională RTS directorul spitalului din Sremska Mitrovica, Vojisav Mirnic, adăugând că mulți dintre ei sunt în stare gravă.

Autobuzul cu etaj transporta angajați ai unei fabrici de spumă cu memorie deținută de HealthCare, o filială a unei companii chineze, potrivit Ministerului de Interne, notează Agerpres.