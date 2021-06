Aberaţie cu lucrările din Bucureşti. Negoiţă: La Primăria Capitalei nu e o problemă de rea credinţă, ci de incompetenţă

Robert Negoiţă, edil al Sectorului 3, a dat un exemplu mai mult decât concludent cu privire la modul în care se derulează proiectele în România: avizarea şi autorizarea unui proiect durează mai mult decât execuţia. După care se caută nod în papură inclusiv la recepţia lucrărilor.

"Avem experienţă deja. Am făcut podul peste Dâmboviţa din dreptul străzii Nicolae Teclu. La Primăria Generală a Capitalei a durat un an de zile să ne autorizeze – repet, la Primăria Generală a durat un an de zile să ne dea autorizaţie – noi l-am executat şi pus în funcţiune în două luni – aţi auzit foarte bine, în două luni se circula pe pod – şi de mai bine de un an de atunci nu reuşim să-i facem recepţia. Ba că n-are bască, ba că are bască, e cu cozoroc, nu e cu cozoroc, e pe stânga, e pe dreapta... deci e o nebunie.

Şi – iarăşi o spun cu foarte multă tristeţe – le-am făcut cu semaforizare cu tot. O singură zi au dat drumul la semaforizare, aşa cum s-au priceput dânşii. Semaforizarea e asigurată de noi, doar că dânşii au calculat momentele de trafic şi au reglat timpii de verde şi de roşu. Cred că a funcţionat în tot acest an de când e gata podul şi am predat şi partea de semaforizare, câteva ore, timp în care s-a blocat circulaţia. În rest se circulă bine în acea zonă. Valori de trafic crescut, dar se circulă bine. Atât au ştiut dânşii să temporizeze semafoarele – o inepţie – încât în acele câteva ore s-a blocat totul. De asta le-a şi oprit şi, de atunci, semafoarele stau oprite, semafoarele nu funcţionează.

La Primăria Capitalei nu e o problemă de rea credinţă neapărat, dar o problemă este şi, din perspectiva mea, e o problemă de incompetenţă. Că nu poate să mă saboteze pe mine că nu tunde iarba în parcurile pe care le gestionează, că nici măcar nu sunt în Sectorul 3. Noi în IOR tundem iarba, facem curăţenie, încercăm să-l ţinem la un nivel foarte ridicat. La fel, nu ne sabotează pe noi că nu merg semafoarele în Bucureşti", a explicat Robert Negoiţă, primarul Sectorului 3, într-un interviu acordat DC News.

VIDEO: