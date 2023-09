"Abandonarea suflețelului care v-a primit cu bucurie acasă nu se va șterge niciodată din cartea vieții". Doi ochișori speriați caută iubire

"Cei mai aurii și disperați ochișori vor sa privească încrezători către UN OM! Își doresc OMUL LOR și au de oferit un univers de gingășie, inocență și iubire! Metiș de pechinez, fără cip, a fătat de curând (are încă lactație), subnutrită, sfârșită, are sub 3 anișori! Am găsit-o în jurul curții noastre, pe Valea Avrigului, speriată, disperată, epuizată, înfometată!

Dacă ați pierdut-o, scrieți-mi! Se afla la noi, pe mâini bune, v-o aducem acasă! Dacă ați aruncat-o pentru că a făcut pui, trebuia să o castrați, nu să vă bateți joc de suflețelul ei de cățel și de mamă! Dacă ați aruncat-o ca să faceți economie, să vă fie rușine: cu masa ei minusculă făceați pomană în fiecare zi pentru toți morții lumii!

Un suflet cald, iubitor și devotat cum este cel al unui câine nu va putea fi înlocuit niciodată de nimeni și de nimic! Iar abandonarea suflețelului care cândva v-a primit cu bucurie când v-ati întors acasă, care v-a lins cu recunoștință mâna și v-a cuprins cu iubire piciorul, jucându-se, nu se va șterge niciodată din cartea vieții, chiar de veți crede că ați uitat.

Iar durerea abandonului e de neimaginat!", a scris femeia pe grupul de Facebook SOS Animal Rescue.

Pentru mai multe detalii, puteți lua legătura aici cu cea care a a găsit cățelușa.

