A murit scriitorul sirian Khaled Khalifa, cunoscut pentru romanul „Elogiu urii” / foto

Cunoscut critic al autorităţilor, acest romancier născut la Alep a rămas în Siria în pofida represiunii şi a războiului declanşat în 2011. 'Rămân pentru că este ţara mea. Sunt născut aici, trăiesc aici, vreau să mor aici', a declarat el într-un interviu în 2019.

El este cunoscut mai ales pentru cel de-al treilea roman al său 'Elogiu urii', nominalizat în 2008 la Premiul internaţional pentru ficţiune arabă şi în 2013 la Independent Foreign Fiction Prize, roman tradus în mai multe limbi. Acesta spune povestea modului în care o tânără siriană din Alep, crescută în cea mai pură tradiţie musulmană, crede că îşi va găsi libertatea alăturându-se unei mişcări fundamentaliste care o introduce în lupta jihadistă.

În 2013 a câştigat prestigiosul premiu Naguib Mahfouz decernat de Universitatea Americană din Cairo, iar în 2014 a fost nominalizat la Premiul Internaţional pentru Ficţiune Arabă pentru cel de-al patrulea roman al său, 'Fără cuţite în bucătăriile din acest oraş', care a fost publicat şi în alte limbi şi care spune povestea ultimelor decenii prin prisma unei familii din burghezia Alepului.

În 2016 publică 'Moartea este o corvoadă', o relatare sumbră a tragediei siriene, a cărei ediţie în limba engleză este finalistă în SUA pentru National Book Award 2019 la categoria literatură tradusă. Khaled Khalifa a fost, de asemenea, autorul unor seriale de televiziune care au avut un mare succes la începutul anilor 1990.

Dispariţia sa a fost deplânsă de artişti, intelectuali şi jurnalişti pe reţelele de socializare, precum şi de activişti politici din Siria şi din străinătate.

Ashen at Khaled Khalifa's passing. I was just talking about him at the @LibraryArabLit conference in the Emirates, where I last saw him 5 years ago. Abul Youss, he called me. I'd been happy for his recent success, & envious. Congratulations & regrets across the Styx, confrère.

'Puternica emoţie care a inundat reţelele de socializare de la anunţarea acestei veşti teribile este măsura nu numai a marelui său talent de scriitor, ci şi a simpatiei profunde pe care o stârnea personalitatea sa caldă, debordând de dragoste de viaţă', a scris și Farouk Mardam Bey, editorul francez a trei dintre romanele sale publicate la Actes Sud, potrivit Agerpres.

Rest in peace, Khaled Khalifa, renowned Syrian author whose sudden passing fills so many of us with immense sadness. Gone far too soon, like so many we can only mourn from afar with only sad news from Syria.