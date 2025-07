A murit cel mai bătrân maratonist din lume. Ce i-a adus sfârșitul

Maratonistul britanic Fauja Singh a murit în urma unui accident de mașină, în Punjab, India, la vârsta de 114 ani, relatează marți DPA/PA Media.

Atletul - considerat cel mai în vârstă alergător care a terminat un maraton - a fost lovit de o mașină, luni, în timp ce traversa un drum din satul său natal Beas Pind, lângă Jalandhar, în Punjab, potrivit relatărilor din India. În urma accidentului, el a suferit răni fatale.

Sikhs In The City, clubul de alergare și organizația caritabilă din Londra din care făcea parte, a confirmat moartea sa și a declarat că evenimentele pe care le va organiza în viitor în Ilford, în estul capitalei britanice, vor celebra viața și realizările maratonistului.

Singh - care a locuit în Ilford din 1992 - a devenit cunoscut după ce a doborât mai multe recorduri la maraton, la mai multe categorii de vârstă.

Centenarul a devenit o sursă de inspirație pentru numeroși sportivi, el reușind să încheie maratoane și după împlinirea vârstei de 100 de ani.

Potrivit unui profil de pe site-ul Jocurilor Olimpice, Singh s-a născut la 1 aprilie 1911 în Punjab, pe atunci aflat sub conducere britanică, și a fost cel mai mic dintre cei patru copii ai unei familii de fermieri. Din cauza picioarelor sale fragile, el nu a putut să meargă până la vârsta de cinci ani.

Fauja Singh s-a mutat în Anglia și s-a stabilit în estul Londrei împreună cu fiul său, după moartea soției sale, Gian Kaur, în Jalandhar.

Abia în anul 2000, la vârsta de 89 de ani, a început să alerge și la scurt timp a devenit celebru, terminând primul său maraton, la Londra, în șase ore și 54 de minute. Acest timp a redus cu 58 de minute precedentul record mondial la categoria de vârstă 90+.

Legendary international marathon runner Baba Fauja Singh has passed away after being struck by a vehicle near Jalandhar during a walk.



The 114-year-old athlete inspired countless hearts with his courage and determination, bringing global recognition to the Sikh identity and… pic.twitter.com/oEssOjpgMJ