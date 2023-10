283 de români din Israel au fost repatriaţi. Trei curse, două din Tel Aviv şi una din Amman, i-au adus acasă

Alţi 283 de cetăţeni români au revenit în siguranţă în România în cursul zilei de ieri şi azi-noapte, cu trei curse TAROM - două din Tel Aviv, Israel, şi una din Amman, Iordania, şi cu o cursă operată de o companie privată, transmite Ministerul Afacerilor Externe de la Bucureşti. Echipa consulară mobilă din cadrul Ambasadei României la Tel Aviv şi Oficiul de Reprezentare a României la Ramallah şi echipa din cadrul Unităţii de reacţie rapidă a celulei de criză a ministerului rămân pe Aeroportul Ben Gurion din Tel Aviv pentru a acorda asistenţă consulară cetăţenilor români aflaţi acolo.

Ministerul Afacerilor Externe reaminteşte că cetăţenii români care sunt acum pe teritoriul Israelului se pot adresa Ambasadei României la Tel Aviv şi îşi pot anunţa prezenţa în regiune, comunicând datele de identificare şi coordonatele la adresa de e-mail de [email protected] şi la numerele de telefon de permanenţă ale Ambasadei din Tel Aviv şi Consulatului General de la Haifa, pentru a putea fi contactaţi, scrie Rador Radio România.

200 de ţinte din Gaza, bombardate noaptea trecută

Bombardamentul israelienilor asupra Gazei a continuat şi peste noapte, iar Israelul afirmă că au fost lovite peste 200 de ţinte. Potrivit rapoartelor, unul dintre atacuri a vizat locuinţa tatălui comandantului militar al Hamas, Mohammad Deif, ucigându-i mai multe rude. Oficialii palestinieni spun că mai mult de 900 de persoane au fost ucise până acum în atacuri. Potrivit mărturiilor localnicilor, situaţia în Gaza este mai gravă ca oricând.

Mii de americani, manifestaţie pro-Israel în New York

După atacul-surpriză al organizaţiei palestiniene Hamas împotriva Israelului, pe 7 octombrie, New York - unde locuiesc aproape două milioane de evrei şi sute de mii de musulmani - este scena unor manifestaţii tensionate: de o parte - susţinători ai cauzei palestiniene, de altă parte - manifestaţii pentru susţinerea evreilor din Israel.



Datorită poliţiei municipale (NYPD) şi celei a statului New York, "suntem împreună pentru a-l proteja pe fiecare dintre voi, vom continua să vă protejăm", a declarat în faţa mulţimii Kathy Hochul, guvernatoarea statului New York, care numără 20 de milioane de locuitori, dintre care nouă numai în metropola cu acelaşi nume.



Organizaţii evreieşti americane au organizat, la câteva zeci de metri de sediul Naţiunilor Unite, o manifestaţie a mii de persoane pro-israeliene şi au invitat lideri new-yorkezi şi reprezentanţi ai guvernului de dreapta la Ierusalim, pentru a lua cuvântul.



Astfel, ambasadorul israelian la ONU, Gilad Erdan, a fost aplaudat atunci când a proclamat că "poporul evreu" din Israel şi din SUA "nu este divizat".



Membrii Hamas "au vrut să ne masacreze într-un moment în care ei credeau că eram cei mai vulnerabili, însă ei au făcut o eroare", a declarat diplomatul israelian. "Lumea liberă nu este divizată. Suntem cu toţii împreună într-un front comun, un popor, o inimă, pentru a lupta împotriva răului", a strigat el către mulţime, care agita drapele israeliene şi cânta în engleză şi în ebraică.



Peste 1.200 de persoane, majoritatea civili israelieni, câţiva militari şi lucrători străini au fost ucişi în Israel, de sâmbătă până în prezent. Guvernatoarea Hochul a cerut ca "să se facă dreptate în primul rând pentru masacrarea de bebeluşi, de copii, de bunici şi de familii sfâşiate de oroarea a ceea ce li s-a întâmplat apropiaţilor lor".



Primarul New Yorkului, fostul poliţist Eric Adams, afro-american, care s-a deplasat recent la Tel Aviv şi Ierusalim, a afirmat la rândul lui că "Israelul are dreptul să se apere". "Lupta voastră e (şi) a noastră", a dat asigurări edilul.



"Nu putem accepta să vedem tinere smulse din căminele lor şi târâte pe străzi. Nu putem accepta să vedem copii ucişi sub ochii familiilor lor", a mai declarat Eric Adams.



Apoi pe scenă a urcat Orna Neutra, mama lui Omer Neutra, un tânăr american care ar fi luat ostatic de Hamas în Fâşia Gaza. "Omer, ştim că eşti în viaţă. Ştim că eşti întreg. Fii puternic. Te iubim mult. Şi ştim că ne vom revedea în curând", a spus femeia.



Chiar dacă recensămintele bazate pe religie nu sunt posibile în SUA, această ţară cu 335 de milioane de locuitori are cel mai mare număr de evrei din lume, după Israel. Potrivit Pew Research Center, în 2020 în SUA locuiau 5,8 milioane de adulţi evrei, religioşi sau nu, la care se adaugă 2,8 milioane care au măcar un părinte evreu.



Între 1,6 milioane şi două milioane de evrei sunt doar în New York.



De asemenea, în SUA locuiesc în jur de 4,7 milioane de musulmani, dintre care între 600.000 şi 750.000 la New York, scrie Agerpres.

