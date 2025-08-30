Data publicării:

Zelenski vrea „măsuri reale“ contra Rusiei

Autor: Ioan-Radu Gava | Categorie: Stiri
Foto: Agerpres
Foto: Agerpres

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski vrea „măsuri reale“ contra Rusiei.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a solicitat sâmbătă Statelor Unite, Europei şi întregii lumi să adopte măsuri mai hotărâte contra Rusiei, care continuă invazia împotriva ţării sale, transmit DPA, Reuters și Agerpres.

Acest război nu se va opri cu declaraţii politice; sunt necesari măsuri reale, a scris Zelenski pe Facebook, după ce vineri noaptea forţele ruse au lansat 537 de drone şi 45 de rachete asupra mai multor zone din Ucraina, printre care şi regiunea sud-estică Zaporojie.

Concret, şeful statului ucrainean a cerut impunerea unor taxe dure ţărilor care cumpără petrol şi gaz din Rusia şi finanţează astfel operaţiunile militare ale Moscovei.

De asemenea, în opinia lui Zelenski sunt necesare sancţiuni suplimentare care să vizeze sectoarele bancar şi energetic.

Ne bazăm pe acţiuni reale, a spus Volodimir Zelenski, care a adăugat că este foarte clar că răgazul acordat de Occident pentru a pregăti eventuale discuţii între preşedinţii ucrainean şi rus a fost folosit de Moscova pentru a organiza noi atacuri.

Rusia insistă că o întâlnire Zelenski-Putin trebuie să fie negociată întâi la nivel de experţi. Moscova consideră astfel că discuţiile dintre cei doi preşedinţi ar încheia negocierile de pace şi în acest caz aceştia ar putea semna un acord.

Kremlinul a declarat de mai multe ori că sancţiunile occidentale nu pot pune capăt războiului.


