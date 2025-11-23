Zelenski, anunț de ultimă oră despre negocierile de pace: Trebuie să ne asigurăm de un lucru

Update:

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a cerut duminică aliaţilor Ucrainei să contribuie la îmbunătăţirea capacităţilor de apărare antiaeriană ale ţării sale, în faţa atacurilor continue efectuate de armata rusă, transmit DPA și Agerpres.

În paralel cu demersurile diplomatice, trebuie să facem tot ce putem pentru a ne consolida protecţia contra acestor atacuri ruse violente, a scris Zelenski pe Telegram.

El a adăugat că este foarte important să fie accelerate toate acordurile Kievului cu partenerii săi cu privire la sistemele de apărare antiaeriană şi la rachete.

Reprezentanţi ai SUA, Ucrainei, Regatului Unit, Germaniei şi Franţei dezbat duminică, la Geneva, planul de pace în 28 de puncte elaborat recent de Washington şi menit să pună capăt războiului izbucnit în Ucraina în februarie 2022.

Referitor la acest aspect, Volodimir Zelenski a declarat că echipele ucraineană, americană şi europeană aflate la Geneva sunt în contact permanent şi şi-a exprimat speranţa va exista un rezultat.

Vărsarea de sânge trebuie să fie oprită şi trebuie să ne asigurăm că războiul nu va fi niciodată reaprins. Aştept rezultatele discuţiilor de astăzi şi sper că toţi participanţii vor fi constructivi. Toţi avem nevoie de un rezultat pozitiv, a accentuat preşedintele Ucrainei.

La scurt timp, şeful său de cabinet, Andrii Iermak, care conduce delegaţia ucraineană la Geneva, a anunţat că s-a întâlnit cu reprezentanţii Londrei, ai Berlinului şi ai Parisului (aşa-numitul E3). Avem o atitudine extrem de constructivă. Continuăm împreună munca în vederea realizării unei păci juste şi durabile pentru Ucraina, a scris Iermak pe Telegram.

Delegaţia Kievului urmează să aibă duminică după-amiază o întâlnire şi cu reprezentanţii SUA, emisarul special Steve Witkoff şi secretarul de stat Marco Rubio.

Planul american respectiv prevede ca Ucraina să cedeze Rusiei complet regiunea Donbas (formată din provinciile Doneţk şi Lugansk) şi să-şi reducă forţele armate. În plus, Ucrainei i se va cere să renunţe printr-un decret constituţional la aderarea la NATO şi să-şi limiteze efectivele militare la 600.000 de persoane.

În schimb, Rusia ar urma să restituie Kievului părţi din teritoriile ocupate în provinciile Zaporojie şi Herson, ar accepta ca Ucrainei să primească garanţii de securitate de la SUA şi i s-ar permite să adere la Uniunea Europeană, iar teritoriile din Donbas cedate Rusiei ar deveni zone demilitarizate.

În postarea sa pe Telegram, şeful statului ucrainean a scris că numai în ultima săptămână Rusia a lansat peste 1.050 de drone şi 60 de rachete de croazieră asupra Ucrainei.

Zelenski a amintit că 33 de persoane, printre care şase copii, au fost ucise şi alte 100 au fost rănite miercuri, atunci când un atac cu rachetă lansat de armata rusă a lovit un bloc de apartamente în oraşul Ternopil, din vestul Ucrainei.

Știrea inițială:

Într-un mesaj postat duminică după-amiază pe X, Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, s-a arătat deschis discuțiilor care au loc în Elveția și care au menirea să pună capăt războiului.

„În prezent, echipele care vor lucra la pașii pentru a pune capăt războiului se întâlnesc în Elveția. Este bine că diplomația a fost revitalizată și că discuția poate fi constructivă. Echipele ucrainene și americane, precum și echipele partenerilor noștri europeni, sunt în contact strâns și sper cu adevărat că va exista un rezultat.

Trebuie să se oprească vărsarea de sânge și trebuie să ne asigurăm că războiul nu va fi reaprins niciodată. Aștept rezultatele discuțiilor de astăzi și sper ca toți participanții să fie constructivi. Cu toții avem nevoie de un rezultat pozitiv“, a scris, pe X, președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Secretarul de stat american Marco Rubio şi emisarul special al preşedintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, au mers astăzi la Geneva pentru a discuta cu oficiali ucraineni planul de pace propus de liderul de la Casa Albă ce vizează să pună capăt războiului din Ucraina, a confirmat un oficial american pentru AFP și Agerpres.

Oficiali europeni se află, de asemenea, duminică în Elveţia pentru a discuta acest plan, însă nu au fost oferite încă detalii cu privire la formatul discuţiilor.