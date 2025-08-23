Zeci de pompieri români se luptă cu incendiile devastatoare din Spania

51 de pompieri români se află în Spania, acolo unde se luptă cu incendiile de vegetație.

51 de pompieri români se află în prezent în Regatul Spaniei, unde participă activ în sprijinul autorităților locale, pentru limitarea și înlăturarea efectelor produse de incendiile de vegetație uscată.

După activitățile desfășurate în baza de operații, modulului național i-a fost repartizată regiunea Lugo, localitatea Carballedo, zona Os Peares, pentru stingerea incendiului de pădure izbucnit în aceea zonă.



Misiunea se desfășoară sub coordonarea autorităților spaniole și în proximitatea modulului similar din Finlanda, fapt ce consolidează cooperarea și solidaritatea europeană, precum și capacitatea de furnizare a răspunsului integrat pentru gestionarea situațiilor de urgență majore.



Prognoza de risc pentru astăzi, 23 august, se află la nivelul ridicat, iar temperaturile mari, umiditatea scăzută și vântul variabil pot favoriza intensificarea sau reaprinderea focarelor existente, îngreunând eforturile echipajelor de intervenție în misiunile pentru limitarea și stingerea incendiilor înregistrate, informează IGSU.

