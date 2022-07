Scumpirile din Grecia, în cifre. În iunie, inflația a fost de peste 12%

În timp ce inflația a atins 12,1% în iunie în Grecia, produsele esențiale devin din ce în ce mai scumpe, golind portofelele grecilor.

Potrivit unui cumpărător de supermarket care a fost oprit de reporteri la ușa magazinului împreună cu soția și fiul său, costul coșului de consum s-a dublat. ”Acum șase luni, am plătit jumătate din preț pentru același set de produse și mărfuri”, spune bărbatul. Consumatorii resimt o povară ridicată a costurilor pentru energie și servicii de transport, deoarece costul acestora a fost adăugat la prețul produselor.

Acum, în supermarketuri, consumatorii sunt nevoiți să plătească prețuri mai mari pentru articole de bază, cum ar fi alimente, produse de îngrijire personală, detergenți și multe altele.

Creșterea prețurilor la supermarketuri a adus gospodăriile în genunchi. ”Totul este foarte scump, a crescut prețul cu 20-30%”, spune o femeie care vizitează magazinul.

Din iunie 2021 până în iunie 2022 prețurile au crescut cu:

Lapte proaspăt: de la 1,18 la 1,41 euro.

Ulei: de la 6,32 la 8,25 euro.

Pâine (kilogram): de la 1,60 la 2,60 euro.

Sardine: de la 3,00 la 5,00 euro.

Fasole verde: de la 2,50 la 3,99 euro.

Zahăr: de la 0,74 la 1,20 euro.

Caise: de la 1,70 la 2,89 euro.

Potrivit Institutului pentru Protecția Consumatorului, din martie 2021 până în iunie 2022, costul vieții în Grecia a crescut cu 50%. Pe scurt, o familie de patru persoane lăsa vreo 300 de euro pe lună la supermarket, dar acum sunt cel puțin 450 de euro, scrie GreekCityTimes.

S-a scumpit Grecia! S-a scumpit Grecia! - asta tot auzi de când s-a deschis sezonul vacanțelor.

Nu știu pe câți a speriat informația dacă ne uităm la cozile de mașini de la Makaza și de la Kulata, dar totuși, cât de scumpă e Grecia?

O să vă spun propria experiență, uneori raportată și la anii trecuți.

S-a scumpit drumul spre Grecia? Asta sigur! Și de vină nu e frumoasa Eladă, ci criza ce a dus la o scumpire anormal de mare a combustibilului. Am alimentat în România cu puțin peste 8 lei, în Bulgaria tot cam așa - undeva la 8,5 lei, iar în Grecia cu 12 lei și ceva bani/litru. Motorina era mai ieftină.

Cazarea?

Unde am fost anul trecut am plătit 317 euro pe 5 nopți, în septembrie, la începutul lunii iunie era cu 100 de euro mai scump. A fost o simplă verificare, căci am ales altă destinație, una mai apropiată, pe continent, respectiv Kavala. Ne-am cazat în oraș, într-un apartament impecabil, cu trei dormitoare, două băi, living spațios și o terasă mare cu vedere impresionantă spre Marea Egee. Am plătit 2100 de lei/cuplu. Copiii sub 6 ani nu erau taxați. Sunt cazări în Grecia unde sunt taxați peste 3 ani.

Plaja din fața cazării era municipală, cu o singură terasă și ceva șezlonguri. E o plajă aleasă de greci indiferent de vreme, zi sau noapte, dar nu una pur turistică. Barurile de altădată cu șezlonguri nu mai erau aici, ci doar urma lor și anunțul de pe Google ”închis definitiv”. Ce am constatat anul acesta în Grecia? Mult faliment! Cred că vor avea nevoie nu de doi, ci de patru ani să-și revină, asta fără alte crize.

