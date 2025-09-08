Xi Jinping pune presiune pe țările BRICS. Ce le cere președintele Chinei

Preşedintele chinez Xi Jinping a cerut ţărilor BRICS să "reziste tuturor formelor de protecţionism", la un summit virtual de luni, conform AFP și Agerpres.



"Trebuie să susţinem sistemul comercial multilateral, având ca nucleu Organizaţia Mondială a Comerţului, şi să rezistăm tuturor formelor de protecţionism", a declarat el de la Beijing într-un discurs adresat acestui bloc de ţări emergente, care include Brazilia, Rusia, India, China, Africa de Sud, Arabia Saudită şi Indonezia.



"Indiferent de evoluţia situaţiei internaţionale, trebuie să rămânem fermi în promovarea construirii unei economii mondiale deschise, partajarea oportunităţilor şi obţinerea unor rezultate reciproc avantajoase prin deschidere", a adăugat Xi Jinping.



Această reuniune BRICS, desfăşurată prin videoconferinţă, a fost convocată de preşedintele brazilian Luiz Inacio Lula da Silva pentru a discuta "apărarea multilateralismului".

