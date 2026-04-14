DCNews Stiri Watches and Wonders se deschide la Geneva pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu
Data publicării: 09:29 14 Apr 2026

Watches and Wonders se deschide la Geneva pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu
Autor: Dana Mihai

Watches and Wonders se deschide la Geneva pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu - Foto AI

Salonul de orologerie Watches and Wonders îşi deschide marţi porţile la Geneva (Elveţia), în contextul conflictului din Orientul Mijlociu, ale cărui repercusiuni asupra sectorului luxului sunt încă foarte dificil de evaluat, transmite AFP.

Până pe 20 aprilie, 65 de mărci de ceasuri şi bijuterii, inclusiv Rolex, Patek Philippe, Cartier şi Bulgari, îşi vor prezenta cele mai recente creaţii la Watches & Wonders, cel mai mare eveniment anual din industria ceasurilor.

Așteptări optimiste, în ciuda contextului global

În pofida incertitudinilor privind călătoriile din Orientul Mijlociu şi Asia, organizatorii se aşteaptă la aproximativ 60.000 de vizitatori la ediţia din acest an, faţă de 55.000 anul trecut.

"Acest război va fi unul dintre principalele subiecte de discuţie", avertizează Jon Cox, analist la Kepler Cheuvreux.

Înainte de atacurile israeliano-americane asupra Iranului, acesta prognoza o relansare a exporturilor de ceasuri elveţiene în 2026, mizând pe o "creştere de o singură cifră" sau în jur de 5%. Însă, având în vedere incertitudinile legate de conflict, industria elveţiană a ceasurilor pare să se îndrepte acum spre o "creştere slabă", potrivit lui Jon Cox.

Orientul Mijlociu, o piață importantă

Jean-Philippe Bertschy, analist la Vontobel, prognoza o creştere de 4% la începutul anului, dar acum mizează "mai mult pe stagnare", adăugând că îşi va revizui estimările pentru 2026 după Salonul de la Geneva. Orientul Mijlociu reprezintă puţin sub 10% din piaţa ceasurilor, "ceea ce nu este ceva marginal", mai ales că este o regiune "care se confruntă cu o creştere puternică în ultimii ani", cu un entuziasm deosebit pentru ceasurile cu "grad mare de sofisticare", segmentul cel mai ridicat al industriei orologeriei, a subliniat Bertschy, într-un interviu acordat AFP.

Dar cele mai mari necunoscute rezidă în principal în impactul asupra cheltuielilor de consum şi turismului, la care sectorul de lux este foarte sensibil, deoarece ţările din Golf sunt importante noduri de tranzit cu Asia. În prezent, este "extrem de dificil" să faci previziuni, adaugă Bertschy, pentru care acest salon este o modalitate de a "lua pulsul" sectorului.

Odată cu dispariţia Baselworld în urma pandemiei de Covid-19, Salonul Watches and Wonders de la Geneva s-a impus ca punctul culminant al anului pentru sectorul orologeriei în Elveţia. În mai puţin de cinci ani, "numărul expozanţilor aproape s-a dublat", au subliniat organizatorii într-un comunicat de presă, ediţia din 2026 primind unsprezece mărci noi, inclusiv Audemars Piguet, una dintre cele mai căutate de colecţionari.

Citește și: Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 46. Trump susține că Iranul vrea un acord, în timp ce blocada din Ormuz provoacă tensiuni

Anterior rezervat exclusiv profesioniştilor din domeniul luxului, Watches and Wonders şi-a deschis treptat porţile publicului şi s-a transformat într-o platformă pentru prezentarea expertizei producătorilor de ceasuri.

După zilele dedicate profesioniştilor, trei zile pline de activităţi, de sâmbătă până luni, sunt acum destinate publicului larg, organizatorii urmărind în special să atragă tineri pasionaţi de ceasuri pentru a asigura viitorul industriei. Anul trecut, un sfert din bilete au fost vândute persoanelor sub 25 de ani, subliniază organizatorii.

Un sector-cheie pentru economia Elveției

Ceasurile sunt al treilea sector de export al Elveţiei, după produsele farmaceutice şi industriale. În 2025, acest sector a angajat 64.807 persoane în ţara cantoanelor, potrivit Asociaţiei Patronale din Industria Elveţiană de Orologerie, deşi forţa de muncă a înregistrat prima scădere de la perioada post-Covid, cu 1,3%.

Sectorul a absorbit rapid şocul pandemiei, doborând recorduri timp de trei ani consecutivi datorită aşa-numitelor "achiziţii de răzbunare", unii consumatori folosind economiile făcute în timpul carantinei pentru a cumpăra ceasuri de lux. Însă, odată cu scăderea cererii în China, urmată de episodul tarifelor americane, sectorul a cunoscut încă doi ani dificili, exporturile de ceasuri elveţiene scăzând cu 2,8% în 2024, apoi cu 1,7% în 2025, pentru a reveni la 25,6 miliarde de franci elveţieni (27,7 miliarde de euro). 

