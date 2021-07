La finalul ediției de vineri, 2 iulie, a emisiunii 'Deferiți mass-media' de la DCNews TV, jurnalistul Val Vâlcu l-a întrebat pe Cozmin Gusă: 'Dacă ar fi să alegi ceva așa, imposibil, visul ultim, ce ți-ai alege?'

Analistul politic Bogdan Chirieac a subliniat că 'vrem să știm dacă vei candida la președinție sau nu.'

Cozmin Gușă a răspuns negativ, precizând că 'visul meu ultim ar fi să pot să sprijin un om care să ajungă președinte. Am făcut o greșeală cu Băsescu, am vrut s-o repar cu Geoană, dar statul paralel nu m-a ajutat.

Dacă aș avea această posibilitate, n-aș candida eu, în niciun caz, dar aș vrea să am șansa să contribui la victoria cuiva.'

Jurnalistul Val Vâlcu i-a spus apoi lui Gușă, ironic, făcând referire la Clotilde Armand, că 'stai în Sectorul 1, candidatul trebuie să fie și femeie, știm pe cine vei susține de astăzi!'.

Guşă, sunat de ziua lui de Geoană: Mi s-a părut amuzant să vă povestesc episodul

Cozmin Guşă a povestit că, de ziua lui, l-a sunat Mircea Geoană, iar dialogul dintre ei a fost savuros.

'Aseară m-a sunat Geoană. Era la Bruxelles şi zice: *Tinere, îmi pare bine că sunt la Bruxelles pentru că altfel trebuia să fac o opţiune foarte grea*. Îl întreb *De ce?* și zice: *Ziua ta e în paralel cu invitaţia la Ambasada Statelor Unite şi îţi dai seama cum ar fi apărut să fiu la ziua ta şi să nu mă duc acolo*.

I-am zis: *Bine, dar e o diferenţă. La mine nu era obligatoriu, dar acolo e obligatoriu pentru ăştia care vă cheamă*. A fost simpatic. Mi s-a părut amuzant să vă povestesc episodul cu Mircea Geoană', a spus Cozmin Gușă la începutul emisiunii 'Deferiţi mass-media'.

Astrograma lui Cozmin Gușă

Astrologul DCNews i-a realizat portretul astrologic lui Cozmin Gușă.

Cozmin Gușă, politician și politician, s-a născut pe 2 iulie 1970, în Câmpia Turzii. După cum vedem, este un nativ Rac. Personalitatea celor născuți în această zodie este construită în jurul ideii de familie. Întotdeauna va avea rădăcini foarte puternice, pe care le va respecta și le va duce mai departe. Legătura cu părinții este una profundă, plină de respect, dar și de emoții. Racul este recunoscut și pentru sensibilitatea și nevoia sa de siguranță. Pe durata vieții va căuta să își contruiască o bază puternică, fie acasă, fie la serviciu. Vrea familia lui și este preocupat să închege adevărate echipe în zona profesională.

Planeta comunicării se afla tot în semnul Racului. Ce înseamnă acest lucru? Creierul său este ca un cufăr. Are o memorie excelentă, diplomație, darul și plăcerea de a povesti, capacitatea de a asimila destul de ușor, gândire profundă. Cuvintele sale transmit și stări de spirit. Venus se afla în semnul Leului. Și acest fapt se observă în modul respectuos în care vorbește despre femeila din viața lui. Tot această poziție l-a făcut să fie destul de încrezător, orgolios și competitiv.