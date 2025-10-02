€ 5.0837
Data actualizării: 11:30 02 Oct 2025 | Data publicării: 11:29 02 Oct 2025

Viktor Orban vine cu ceea ce numește „dovezi clare că „bruxellezii” vor să intre în război”
Autor: Anca Murgoci

viktor-orban-da-ultimatum-supermarketurilor_44678600 Foto: Agerpres
 

Viktor Orban face declarații controversate.

„Copenhaga, ziua a doua. Situația este gravă. Propuneri fățișe pro-război sunt pe masă. Vor să predea fonduri ale UE Ucrainei. Caută să accelereze aderarea Ucrainei prin tot felul de artificii legale. Vor să finanțeze livrările de arme. Toate aceste propuneri arată clar că „bruxellezii” vor să intre în război.

Eu voi rămâne ferm pe poziția Ungariei, dar acest summit demonstrează că lunile următoare vor fi despre amenințarea războiului. Vom avea nevoie de sprijinul întregii noastre comunități politice și al fiecărui maghiar care dorește pace”,  a fost mesajul transmis de Viktor Orban.

Cea de-a șaptea reuniune a Comunității politice europene, la care participă lideri de pe întregul continent european, se reunește la Copenhaga, la 2 octombrie. Temele abordate includ modalități de a întări Ucraina, situația generală a securității în Europa și modalități prin care Europa poate deveni mai puternică și mai sigură în situația geopolitică actuală.

Uniunea Europeană va fi reprezentată de președintele Consiliului European, Antonio Costa, care va coprezida reuniunea împreună cu prim-ministra Danemarcei, Mette Frederiksen.

Sesiunea plenară va fi urmată de mai multe mese rotunde concentrate pe diferite aspecte ale situației securității în Europa, inclusiv: amenințări tradiționale și hibride, securitatea economică sau migrația.

Ca de fiecare dată, la reuniune au fost invitați să participe 47 de șefi de stat și de guvern din cele 27 de state membre ale UE, dar și din țări extra-UE: Albania, Andora, Armenia, Azerbaidjan, Bosnia și Herțegovina, Georgia, Islanda, Kosovo, Liechtenstein, Republica Moldova, Monaco, Muntenegru, Macedonia de Nord, Norvegia, San Marino, Serbia, Elveția, Turcia, Ucraina, Regatul Unit.

Următoarele reuniuni ale Comunității politice europene vor avea loc în Armenia și în Irlanda.

 

