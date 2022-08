Viktor Orban, mesaj pentru conservatorii americani

'Trebuie să coordonăm mişcarea trupelor noastre, pentru că ne confruntăm cu aceeaşi provocare', a lansat liderul naţionalist, invitat la marele eveniment al conservatorilor americani de la Dallas, unde urma să vorbească şi Donald Trump.

'Progresiştii de astăzi încearcă să separe civilizaţia occidentală de rădăcinile ei creştine', a acuzat Viktor Orban, adăugând că 'ororile nazismului şi comunismului s-au produs pentru că unele state occidentale şi-au abandonat valorile creştine'.

În aplauzele zgomotoase ale celor prezenţi, liderul în vârstă de 59 de ani a insistat asupra necesităţii 'de a recâştiga controlului asupra instituţiilor' la Washington şi Bruxelles, referindu-se în special la viitoarele alegeri americane de la jumătatea mandatului, în noiembrie.

Viktor Orban şi-a început discursul comparând Ungaria cu statul american Texas, afirmând că ţara sa este "asediată zilnic de progresişti şi liberali". "Eu sunt singurul lider politic antiimigraţie de pe continentul european. Noi am fost primii din Europa care ne-am opus imigraţiei ilegale şi am oprit invazia imigranţilor clandestini. Credem că oprirea migraţiei ilegale este necesară pentru protejarea naţiunii noastre", a declarat Viktor Orban, potrivit The Guardian.

'Sunt aici să vă spun că trebuie să ne unim forţele', a lansat liderul, invitându-i pe conservatori 'să-şi creeze propriile reguli' împotriva unui 'război cultural'. Într-un discurs virulent la 23 iulie, Viktor Orban a respins deja viziunea unei societăţi 'multietnice'. '

Nu vrem să fim o rasă mixtă', care s-ar amesteca cu 'non-europeni', a declarat el, suscitând o ploaie de condamnări din partea Uniunii Europene şi a Statelor Unite, reaminteşte AFP, preluată de Agerpres.

Liderul de la Budapesta a vorbit şi despre efectele războiului Rusiei cu Ucraina, subliniind că Ungaria a primit peste un milion de refugiaţi şi cerând negocieri între Washington şi Moscova. "Din punctul meu de vedere, strategia liderilor globalişti escaladează şi prelungeşte războiul, afectând şansele păcii. Fără negocieri americano-ruse nu va fi niciodată pace în Ucraina. Vor muri şi vor suferi din ce în ce mai mulţi oameni, iar economiile noastre vor ajunge pe marginea prăpastiei", a afirmat Viktor Orban.

